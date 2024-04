Młode pędy pokrzywy a dojrzała roślina. W czym tkwi różnica?

Pokrzywa to rodzaj jednorocznych roślin zielnych lub bylin z rodziny pokrzywowatych. Kojarzona jako chwast, który parzy skórę przy bezpośrednim kontakcie, zawiera tak naprawdę niezwykle cenne minerały i witaminy.

Ta roślina jest źródłem witamin A, B, C oraz K, a także makroelementów i mikroelementów - magnezu, fosforu, wapnia, potasu, sporej ilości żelaza, jodu, sodu i krzemu. Zawiera też flawonoidy, fitosterole, histaminę, serotoninę i karotenoidy. Jak widać, całe bogactwo zamknięte w jednej roślinie.

Jednak znacznie bardziej cenioną postacią tej rośliny są młode pędy pokrzywy. Co różni ją od dojrzałej rośliny?

Młode pędy pokrzywy są jeszcze nienaruszone przez zanieczyszczenia. Uznaje się także, że najwięcej walorów zdrowotnych mają młode liście pokrzywy z górnych pędów, a także rozgałęziony korzeń. To tam skondensowane jest całe bogactwo młodej pokrzywy.

Kiedy i jak zbierać młodą pokrzywę?

Pokrzywę powinniśmy dopiero zebrać, kiedy jej liście są już dobrze wykształcone. Zbiory powinny zakończyć się, zanim roślina zakwitnie. Mamy na to czas właściwie przez cały kwiecień i maj. To dwa kluczowe dla zbiorów pokrzywy miesiące.

Podaje się, że to na przełomie kwietnia i maja roślina ta ma w sobie najwięcej drogocennych składników. Zbierając pokrzywę, czy to młodą, czy już w bardziej dojrzałym stadium należy pamiętać o ochronie ciała, by się nie poparzyć. Problem rozwiążą długie spodnie, zakryte buty i rękawice.

Jeżeli planujemy pokrzywę ususzyć, to uważamy zbierając liście, by te się ze sobą nie skleiły. Po zebraniu roślinę należy opłukać pod bieżącą wodą. Napar z pokrzywy możemy pić nie susząc jej, a jedynie zalewając wrzątkiem, ale gdy zdecydujemy się na jej suszenie, by zrobić zapasy na wiele miesięcy, to polecana do tego jest suszarka do żywności.

Susząc, jak działo się to niegdyś, pokrzywę na słońcu, ryzykujemy utratę jej cennych właściwości.

Na co napar z pokrzywy? Pij na zdrowie

Napar z pokrzywy ma szerokie zastosowanie 123RF/PICSEL

Na pytanie "na co działa napar z pokrzywy", można odpowiedzieć, że niemal na wszystko. Pokrzywa to roślina, która dzięki ilości witamin i innych składników zawartych w swoich liściach, znajduje szerokie zastosowanie.

Picie naparu z pokrzywy działa na układ moczowy, trawienny, a także na krążenie. Może też mieć właściwości przeciwkrwotoczne. Ze względu na sporą zawartość żelaza jest także polecana jako wsparcie przy walce z anemią, czy przy zaburzeniach menstruacyjnych.

Pokrzywa jest także polecana jako środek stosowany do wzmacnia odporności oraz poprawiania kondycji włosów, skóry i paznokci. Napar z pokrzywy mogą także pić osoby zmagające się z reumatyzmem lub stanami zapalnymi.

Pokrzywa łagodzi ból wynikający z zapalenia stawów, zwyrodnień, stanów reumatycznych, kontuzji ścięgien. Polecana jest także przy alergiach z powodu zawartych w pokrzywie tyrozyn, które wykazują działanie przeciwhistaminowe.

Zmęczone po zimie włosy, skóra i paznokcie

Włosy po stosowaniu pokrzywy staną się mocniejsze i bardziej lśniące 123RF/PICSEL

Sok z pokrzywy poprawia nie tylko wygląd włosów, ale także skóry i paznokci. Dzięki niemu organizm jest oczyszczony z toksyn, a składniki odżywcze są dostarczane także do wytworów naszego naskórka.

Napar z pokrzywy można pić, ale także stosować jako płukankę, by na włosy osłabione po zimie i po czasie noszenia wełnianych czapek, zadziałać od wewnątrz i od zewnątrz.

Pokrzywa wzmacnia włosy i wpływa na ich stopień wypadania, a także przyspiesza porost. Aby wykonać płukankę do włosów z pokrzywy, wystarczy zaparzyć 8 torebek herbaty miętowej lub 4 łyżki stołowe suszu, lub cztery gałązki pokrzywy, w litrze gorącej, ale nie wrzącej wody. Taki napar na płukankę odstawiamy do momentu, aż woda będzie przestudzona na tyle, by użyć jej do płukania włosów.

Po zastosowaniu płukanki na czyste, wcześniej umyte włosy, można spłukać włosy jeszcze bieżącą wodą.

