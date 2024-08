Co zawiera aronia? Istny magazyn witaminy C

Amatorów tych nut smakowych nie ma zbyt wielu, ale jednak jest to owoc, którym warto się zainteresować, głównie ze względu na to, jak wpływa na nasz organizm.

Okazuje się, że aronia zawiera istotne witaminy i minerały. To przede wszystkim bogactwo witaminy C, ale także witamin E i B. Sporo w niej także potasu, magnezu, wapnia, żelaza i cynku.

To także owoc idealnie nadający się do przetworów - soki, konfitury i dżemy to sposób na przemycenie tego wartościowego składnika do diety w przyjemny sposób.