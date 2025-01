Dlaczego siwiejemy? To nieunikniony proces

Za sprawą takich gwiazd, jak Helen Mirren, Jodie Foster czy Andie McDowell, siwe włosy wróciły do łask. Trend, który uwalnia nas spod jarzma ciągłych wizyt u fryzjera, skradł serca milionów kobiet, które coraz częściej rezygnują ze stosowania farb, stawiając na naturalny wygląd.

Wraz z upływem lat pigment we włosach się zmniejsza, co powoduje, że każdy włos produkuje mniej melaniny" - wyjaśnia w rozmowie z magazynem "Real Simple" dr Howard Sobel z oddziału klinicznego dermatologii w nowojorskim szpitalu ogólnym Lenox Hill Hospital.

Spowolnij ten proces. Specjaliści mają na to sposób

Siwe włosy są trudniejsze do ufarbowania, ale bardziej odporne na uszkodzenia

Siwe włosy są trudniejsze do ufarbowania, ale bardziej odporne na uszkodzenia ©123RF/PICSEL

Istotne znaczenie w tym kontekście ma także to, co ląduje na naszym talerzu. Dieta uboga w witaminy i minerały może doprowadzić do nadmiernego wypadania włosów oraz ich siwienia.