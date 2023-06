Skóra jak lawa gorąca? Oto domowe SOS na poparzenia słoneczne

Pijesz kawę na czczo? Oto co robi z twoim organizmem

Zazwyczaj je wyrzucasz, a to błąd. Praż na patelni i jedz. Działają przeciwpasożytniczo

#zobaczyli i #usłyszeli: podsumowanie akcji Interii „#NiechZobaczą, #NiechUsłyszą” Filiżanka "małej czarnej" z samego rana to dla niektórych jeden z najlepszych momentów w ciągu dnia. Jednak poza klasyczną, świeżo zmieloną, czarną kawą jest też szereg innych rodzajów. Niektóre "wariacje" na temat kawy mogą niestety szkodzić naszemu zdrowiu, powodując tycie i szybsze starzenie się skóry.

Jakie rodzaje kawy szkodzą naszemu zdrowiu?

Udowodniono, że kawa może skutecznie obniżać poziom stresu, pozytywnie wpływać na układ nerwowy, krwionośny, a nawet może zapobiegać lub niwelować objawy chorób starczych np. Alzheimera czy Parkinsona. Przyspiesza również metabolizm i poprawia krążenie krwi.

Czytaj także: Kawa z cynamonem - sposób na podkręcenie metabolizmu

Są jednak rodzaje kaw, których lepiej unikać. Oto one:

Reklama

Kawa z cukrem i pełnotłustym mlekiem - połączenie cukru z tłuszczem może powodować tycie i przyspieszać proces starzenia organizmu, a także przyczyniać się do powstawania chorób takich jak cukrzyca typu 2 czy otyłość.

Kawa rozpuszczalna w saszetkach 3w1 (z dodatkiem cukru i mleka) - kawach saszetkowanych na próżno szukać prawdziwej kawy. Przeważają za to sztuczne dodatki: tłuszcz palmowy i syrop grukozowo-fruktozowy.

Napoje kawowe - Choć nazwami "macchiato" czy "cappuccino" przywołują na myśl kawę, w rzeczywistości zawierają tylko ekstrakt z kawy i wiele szkodliwych dodatków. Można je bez problemu kupić w szczelnie zamkniętych kubeczkach ze słomkami za niewielką cenę, jednak czy warto?

Stres oksydacyjny a starzenie się skóry

Zdjęcie Kawa może mieć pozytywny wpływ na zdrowie / 123RF/PICSEL

Nie zapominajmy o tym, że dieta obfitująca w cukier może prowadzić do otyłości, stanów zapalnych, wysokiego poziomu trójglicerydów, cukru we krwi, ciśnienia krwi. Dodatkowo nadmiar cukru może doprowadzić do stresu oksydacyjnego, którzy znacznie przyspiesza procesy starzenia się skóry.

Sprawdź także: Kawa z cytryną - czy pomaga schudnąć?