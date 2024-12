Co jeść na śniadanie przy cukrzycy?

Mając cukrzycę, warto spożywać zbilansowane śniadanie przygotowane ze zdrowych i nieprzetworzonche produktów . Należy unikać wyrobów, których indeks glikemiczny przekracza 55. Dobrze skupić się na jedzeniu zawierającym dużą ilość błonnika, ponieważ rzeczony składnik może zapobiegać wahaniom stężenia glukozy we krwi. Mowa tutaj między innymi o pieczywie pełnoziarnistym czy otrębach zbożowych.

Posiłek można uzupełnić o źródło białka – chude wędliny, chudy nabiał czy jajka . Nie zapominajmy także o warzywach , które pomogą dostarczyć witamin i minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W skomponowaniu pysznego i zdrowego śniadania z pewnością pomoże ogórek, rzodkiewka, sałata, papryka czy pomidor.

Jakie śniadanie pomaga obniżyć poziom cukru we krwi? Przykładowym posiłkiem, który może wpłynąć na obniżenie poziomu glukozy we krwi, jest kanapka na bazie chleba pełnoziarnistego z ugotowanym jajkiem, kawałkiem chudej wędliny, sałatą, ogórkiem i pomidorem. Warto również pamiętać o prawidłowym nawodnieniu – do śniadania dobrze jest wypić szklankę wody mineralnej.