Spis treści: 01 Podstawy udanej uprawy pelargonii

02 Odżywka z babcinej apteczki

03 Domowy preparat jodynowy

Podstawy udanej uprawy pelargonii

Pelargonie to jedne z chętniej wybieranych roślin balkonowych, które w niedługim czasie ozdabiają je bujnymi kwiatami. Uwielbiają promienie słoneczne, choć delikatny półcień również nie zakłóca ich zdrowego wzrostu. Preferują podłoże zasobne w składniki pokarmowe oraz glebę o odczynie obojętnym. Z racji ich sporego zapotrzebowania na składniki mineralne, od pierwszych dni kwitnienia należy regularnie zasilać je specjalnymi nawozami.

Najlepiej wybrać produkty płynne, stosowane co ok. 14 dni. Rośliny poradzą sobie z krótkimi okresami suszy, ale zdecydowanie uwielbiają wilgoć. Wraz z nadejściem suchych oraz upalnych dni pamiętajmy o podlewaniu ich dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Co ważne, szkodliwe dla pelargonii będzie także nadmierne nawodnienie oraz przypadkowe zalewanie liści. By uniknąć niebezpieczeństwa, zadbajmy o właściwe ujście wody oraz warstwę drenażową w doniczkach, by ochronić korzenie przed gniciem.

Reklama

Sprawdź: Kiedy wystawić pelargonie na balkon? Wskazano idealny termin

Odżywka z babcinej apteczki

Choć na ogół pelargonia nie sprawia większych problemów i zachwyca obfitym kwitnieniem, nadejście pierwszych przymrozków potrafi ekspresowo pogorszyć jej stan. Chcąc pomóc przetrwać im pierwsze niskie temperatury, wykorzystajmy babciną metodę, która nie wymaga zebrania wielu skomplikowanych składników. Wystarczy jedynie dobrze przejrzeć domową apteczkę i odszukać w niej buteleczkę jodyny. To właśnie na bazie tego produktu przygotujemy skuteczną odżywkę wzmacniającą pelargonie oraz przedłużającą ich kwitnienie. Jak samodzielnie połączyć składniki, by dały najlepszy efekt?

Sprawdź: Dwa triki na oporną pelargonię. Kaskada kwiatów w doniczce

Domowy preparat jodynowy

Tanią, prostą w wykonaniu oraz ekologiczną pożywkę z jodyny bardzo chętnie stosują doświadczeni ogrodnicy. Sprawdza się zwłaszcza w uprawie warzyw, ale ekspresowo stawia na nogi także nieco wyziębioną pelargonię. Wystarczy, że do jednego litra przefiltrowanej i odstanej wody w temperaturze pokojowej dodamy jedną kroplę jodyny.

Zdjęcie Połączenie wody i jodyny to świetny patent na domową odżywkę do pelargonii / 123RF/PICSEL

Pod żadnym pozorem nie zwiększajmy dawki produktu, by nie zniszczyć delikatnych korzeni. Po wymieszaniu składników przechodzimy do podlewania. Nigdy nie lejmy po liściach oraz pędach pelargonii. Lepiej sprawdzi się wlewanie roztworu po wewnętrznych ściankach doniczki lub wywieszonej na balkonie skrzynki. Roztworem wody oraz jodyny podlewamy pelargonie przez cały miesiąc.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rośliny na zacieniony balkon. Jakie gatunki wybrać? Interia.tv

Sprawdź również:

Podlewasz skrzydłokwiat tylko wodą? Czasem może mu nie pomóc



Idealna roślina do zacienionego ogrodu. Zadbaj o nią po pierwszych przymrozkach