Poznaj biologię tulipanów: bez tego ani rusz

Zanim wyjdziemy z motyką i szpadlem w plener, by zacząć sadzić tulipany, warto co nieco przyjrzeć się tej roślinie. Wiadomo już, że łodyga oraz przepiękny, kielichowaty kwiat wyrasta z cebuli zasadzonej w ziemi. Warto jednak wiedzieć, że po przekwitnięciu, czyli latem, pierwotna cebula zamiera, ale zaraz obok niej powstają nowe, tzw. cebulki przybyszowe, które z czasem zakwitną. Co prawda, niektórzy zostawiają je w glebie i pozwalają naturze działać, ale wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że przez kilka miesięcy cebulkami mogą zainteresować się szkodniki albo mogą być narażone na choroby grzybowe i niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dlatego wiele osób wcześniej wykopuje cebulki, przechowuje je przez lato i później umieszcza w glebie ponownie tak, aby na wiosnę były prawdziwą ozdobą ogrodu. Pytanie: kiedy sadzić pierwsze cebulki tulipanów? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Kiedy sadzić pierwsze cebulki tulipanów?

Sadzenie cebulek tulipanów powinno odbywać się jesienią. Dlatego wiele poradników ogrodniczych sugeruje, że najlepszym czasem jest termin od połowy września do końca października, choć czas ten może zostać wydłużony, o ile w listopadzie jest jeszcze sprzyjająca pogoda. Chodzi tutaj o cebulki: muszą być one umieszczone w ziemi w takim czasie, aby zdążyły się przyjąć, lecz nie mogą być w gruncie za wcześnie. Zbyt ciepła aura może je niepotrzebnie pobudzić do wzrostu, a kiedy nadejdą chłody i mróz, po prostu rośliny obumrą.

Sadzenie tulipanów: "Teoria przegrywa ze zmianami klimatycznymi"

Zdjęcie Kiedy sadzić tulipany? Odpowiedź nie jest taka łatwa / 123RF/PICSEL

Jak widać, termin sadzenia pierwszych cebulek tulipanów jest bardzo długi, a pogoda może być zaskakująca, dlatego w mediach społecznościowych można poznać porady doświadczonych ogrodników, którzy od wielu lat sadzą z powodzeniem te przepiękne kwiaty. Co można przeczytać w zamieszczonych komentarzach na forach ogrodniczych? Otóż wiele osób radzi wstrzymać się z sadzeniem cebulek tulipanów, ale z drugiej strony bacznie obserwować prognozy pogody. Idealnie, aby na zewnątrz zaczęły się już pierwsze chłody, ale trzeba zdążyć przed mrozami, które zmrożą ziemię.

Teoretycznie powinno się od września, ale teoria przegrywa ze zmianami klimatycznymi. Chodzi o to, by posadzone cebulki nie rozpoczęły wegetacji przed zimą, bo młode listki przemarzną [...]. Najlepiej obserwować prognozy i sadzić wtedy, gdy już będą chłody [...]. Chodzi o to, aby ziemia nie była zmarznięta Pisze pani Anna pod jednym z postów na Facebooku

Jak dodaje sama zainteresowana, ona sama zacznie sadzić cebulki tulipanów później, niż można przeczytać na forach ogrodniczych, czyli ok. 15 listopada.

Inna użytkowniczka forum twierdzi, że swoje tulipany sadzi nawet w grudniu:

Nie no, jeszcze. Nie ma gdzie. Rok temu sadziłam w grudniu, bo długo było ciepło informuje pani Dorota

Trzeba jednak przyznać, że zdecydowana większość osób, które z powodzeniem uprawiają tulipany, przy obecnych warunkach pogodowych, polecają wykonywanie zabiegu na przełomie października i listopada.

