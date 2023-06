Twój kot zachowuje się tak w kuwecie? Chce ci coś przekazać

Porady

Koty to jedne z naszych ulubionych, domowych pupili, których zachowanie jest obiektem wieloletnich badań naukowców i biologów. To dzięki nim wiemy już, dlaczego czasem nadmiernie się liżą, nerwowo syczą, biegają po całym domu lub gryzą swoich właścicieli. Co oznacza ich dziwne zachowanie w kuwecie lub załatwianie się poza nią? Na to pytanie naukowcy również mają już odpowiedź.

Zdjęcie Kot, który załatwia się poza kuwetą, chce przekazać ci coś ważnego / 123RF/PICSEL