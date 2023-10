Spis treści: 01 Jeden ruch, wiele możliwości. Co chce ci powiedzieć twój pies?

02 Niepewność i lęk. Trzęsąca się łapa

03 Uniesiona łapa a polowanie. Instynkt górą

04 Pies pragnie twojej uwagi

Jeden ruch, wiele możliwości. Co chce ci powiedzieć twój pies?

Aby dobrze zrozumieć, co pies czuje w danym momencie i by móc przewidzieć ich zachowanie, należy skupić się na ich mowie ciała. Psy wysyłają całkiem sporo sygnałów ostrzegawczych i uspakajających do otoczenia, w którym się znajdują. Tylko prawidłowa interpretacja tych sygnałów da nam możliwość zrozumienia tych zwierząt.

Mowa ciała psów składa się zazwyczaj z kilku sygnałów w określonej interpretacji. Machający ogon nie wystarczy nam do określenia, czy pies odczuwa radość, ekscytację, czy zaniepokojenie.

Należy zwrócić także uwagę na oczy zwierzęcia, ułożenie uszu, czy takie sygnały jak mrużenie oczu, czy ziewanie.

Podobnie jest z podnoszeniem przedniej łapy przez psa. Sygnał ten w rozmaitych sytuacjach może oznaczać kilka różnych zachowań psa i być charakterystycznym objawem dla jego stanów emocjonalnych.

Niepewność i lęk. Trzęsąca się łapa

Zdjęcie Przy analizie jednego sygnału psa, ważna jest także analiza innych szczegółów / 123RF/PICSEL

Psy niekiedy unoszą trzęsącą się przednią łapę w górę, gdy czują dezorientację, niepewność i lęk. Wówczas drgająca przednia łapa podnoszona jest w siadzie lub w pozycji stojącej.

Towarzyszy jej rozbiegany wzrok zwierzęcia, często położone uszy, a gdy pies stoi - podwinięty pod brzuch ogon.

Jeżeli zauważysz takie zachowanie u swojego psa w sytuacji stresowej i wiesz, co może wywoływać u niego taką reakcję, zabierz go od źródła problemu, wyeliminuj stresor i wesprzyj swoją postawą psa - bądź opanowany i wspieraj go spokojnym głosem.

Uniesiona łapa a polowanie. Instynkt górą

Widząc obrazy, czy zdjęcia z polowań, często można zaobserwować na nich psy myśliwskie w niezwykle charakterystycznej pozie - ciało naprężone i nieruchome niczym strzała gotowa do wystrzelenia, ogon sztywny na równi z tułowiem, tylne łapy ustawione tak, by były gotowe do natychmiastowego ruszenia, a jedna przednia łapa uniesiona i zgięta w łokciu i nadgarstku.

Zdjęcie Pozycja "stójki" jest charakterystyczna dla psów myśliwskich / 123RF/PICSEL

Tę pozę nazywamy "stójką" i najczęściej występuje ona u wyżłów, seterów, czy pointerów. U tych ras mocno wzmacnianie w trakcie kształtowania tych psów była pomoc myśliwym w namierzaniu ofiary.

W ten sposób pies pokazuje myśliwemu, gdzie znajduje się zwierzyna. U psów, które nie mają aż taki silnego instynktu łowieckiego, jak rasy myśliwskie, a jednak, które podnoszą w ten sposób łapę, może to świadczyć o ich zaciekawieniu i skupieniu.

Pies pragnie twojej uwagi

Niekiedy też pies zaczepia nas łapą, podnosi ją, szturcha nas, a czasem lekko zagarnia naszą dłoń swoją łapą. To jeden z najprzyjemniejszych sygnałów dla człowieka - pies w ten sposób może zwracać uwagę swojego opiekuna, prosząc chociażby o chwilę pieszczot.

Nauczony także komendy "podaj łapę", czasem będzie wykorzystywać ją samoistnie do zwrócenia uwagi człowieka.