Twoja twarz może ostrzegać przed chorobą! Jak odczytać ukryte sygnały?

Budzenie się rano z opuchniętą twarzą może wydawać się błahostką, zwłaszcza jeśli tłumaczymy to niewyspaniem czy dietą. Jednak, jeśli obrzęki nie ustępują po kilku godzinach lub stają się coraz bardziej widoczne, może to świadczyć o problemach z nerkami. Zatrzymanie płynów w organizmie, będące efektem zaburzonej pracy tych narządów, powoduje nagromadzenie wody, co objawia się widoczną opuchlizną wokół oczu oraz ogólnym obrzmieniem twarzy. Dodatkowo skóra może stać się sucha, a cera nabierać bladego lub szarawego odcienia. Warto wtedy wykonać badania moczu oraz sprawdzić poziom kreatyniny, by upewnić się, czy nerki funkcjonują prawidłowo.