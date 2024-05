Wiosną i latem wyraźnie zauważymy, że szerszenie coraz śmielej wlatują do ogrodu, kręcą się po tarasie czy przysiadają na balkonie. Takie zachowanie ma związek z obecnością słodkich, owocowych i kwiatowych zapachów. Istnieje kilka kompozycji, które działają na owady jak magnes, któremu nie są w stanie się oprzeć. Jakie gatunki roślin wabią szerszenie? Jeśli nie chcemy mieć zbyt częstego kontaktu z groźnymi intruzami, zdecydowanie unikajmy sadzenia:

Pojedyncze szerszenie, pojawiające się od czasu do czasu w pobliżu domu nie muszą jeszcze zwiastować nadciągających większych kłopotów. Powodem do niepokoju będzie zwiększenie częstotliwości ich odwiedzin oraz przylatywanie w większych grupach. W niektórych częściach kraju znaczne ilości, jakie zaczynają się pojawiać w tym sezonie, zwiastują, że możemy mieć nie lada problem, mówi się nawet o pladze. W ubiegłym roku prawdziwą inwazję szerszeni przeżył np. Rzym, ale stanowiły one wyzwanie również w innych miejscach Europy.