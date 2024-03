Spis treści: 01 Cenne resztki, czyli właściwości skorupek z jajek

02 Jakie rośliny lubią nawóz ze skorupek jaj?

03 Jak wykorzystać skorupki z jajek? To proste!

04 Domowy sposób na ślimaki

Cenne resztki, czyli właściwości skorupek z jajek

Podejrzewamy, że skorupek z jajek nie brakuje w kuchniach nie tylko w okresie wielkanocnym. Choć wtedy zdecydowanie królują na stołach, jajka to uniwersalny produkt, którego używamy także na co dzień — nie tylko od święta. Nie warto więc marnować potencjału resztek, ponieważ wykorzystać go można na różne sposoby.

Skorupki z jajek jako nawóz sprawdzają się przez wysoką zawartość wapnia. Składnik ten jest niezbędny do budowy silnych struktur komórkowych roślin, co bezpośrednio wpływa na zdrowy i bujny wzrost. Nie pozostaje bez wpływu na owocowanie. Przy niedoborach wapnia wydawane przez rośliny owoce są słabsze, tracą jędrność, nie smakują najlepiej. Skorupki z jajek rozkładają się w glebie stosunkowo wolno, co sprawia, że substancje odżywcze uwalniane są do gleby stopniowo, zapewniając długoterminowe nawożenie.

Jakie rośliny lubią nawóz ze skorupek jaj?

Lista okazów, które skorzystają z nawozu ze skorupek jaj, jest dość długa. Świadczy to o jego wszechstronności, trzeba być jedynie uczulonym, by nie stosować go do roślin, które najlepiej rosną na podłożu o kwaśnym odczynie. Borówka amerykańska czy hortensja nie będzie zachwycona takim traktowaniem, ale z powodzeniem możesz użyć nawozu z jajek do innych roślin.

Rośliny uprawne, które lubią wapń to pomidory, ogórki, winogrona, kapusta, fasola, cukinia, sałata i szpinak.

to pomidory, ogórki, winogrona, kapusta, fasola, cukinia, sałata i szpinak. Rośliny ozdobne — lawenda, piwonia, liliowiec, tulipan, dereń, oleander pospolity, ciemiernik, cyprys i paprotka.

Zdjęcie Co robić, żeby paprocie ładnie rosły? Kuchenne resztki je odżywią / 123RF/PICSEL

Jak wykorzystać skorupki z jajek? To proste!

W najmniej wymagającym wariancie pokruszone skorupki można wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi w ogrodzie lub doniczce. Użyj blendera lub młynka do kawy, by uzyskać lekki proszek — jeszcze łatwiej będzie równomiernie zaaplikować go do gleby. Gdy mowa o nawozie ze skorupek jaj do roślin doniczkowych, odpadki możesz umieścić w doniczce jeszcze przed posadzeniem, by kwiaty już na samym starcie otrzymywały odżywcze składniki naturalną drogą.

Zdjęcie Skorupki jaj można wykorzystać w ogrodzie. Nie mogą jednak pochodzić z gotowania w wodzie z dodatkiem soli / 123RF/PICSEL

Domowy sposób na ślimaki

Choć pewnie większość z nas z utęsknieniem czeka na wiosnę i lato, związana jest z nimi pewna niedogodność. Na żer wychodzą ślimaki, które są w stanie w szybkim tempie spustoszyć ogród. Walka z nimi to kolejne zastosowanie skorupek jaj.

Wystarczy, że będziesz regularnie zbierać swoje kuchenne odpadki. Wysusz je i pokrusz, a następnie rozłóż wokół roślin, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem ze strony szkodników. Ostre krawędzie zniechęcają je do przemieszczania się, więc to jeden z najprostszych domowych sposób na pozbycie się ślimaków, które będą omijać szerokim łukiem zabezpieczone w ten sposób grządki i rabaty.

