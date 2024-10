Jesienią i zimą na szybkach okien często możemy zauważyć charakterystyczną parę i skraplającą się wodę . W takiej sytuacji niektórzy zadają sobie pytanie, czy problem wilgoci na oknach nie jest spowodowany ich wadliwą konstrukcją lub nieprawidłowym montażem. Rzecz jasna w skrajnych przypadkach może mieć to znaczenie, ale znacznie częściej przyczyna leży gdzie indziej.

Zanim przejdziemy do konkretnych rozwiązań niwelujących zaparowane i wilgotne okna , zwróćmy uwagę na istotny aspekt, jakim jest poziom wilgotności w mieszkaniu. Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić od 40 do 60 proc. Jednak te wartości mogą się różnić w zależności od panującej w pomieszczeniu temperatury.

Jeśli temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 19-20 st. C, wówczas poziom wilgoci powinien oscylować wokół 55-60 proc. w przypadku temperatury 21-22 st. C - ok. 40-45 proc.