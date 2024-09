Regulacja okien na zimę lub lato. Po co to robić?

Warto jednak pamiętać o tym, by wiosną i latem ustawić regulację okna z powrotem na tryb letni. W przeciwnym razie obieg powietrza w pomieszczeniu może zostać zaburzony, co skutkować będzie skraplaniem się wody na szybach. Taka sytuacja może doprowadzić do rozwoju pleśni, której obecność ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Co ciekawe, okna mogą być też wyposażone w tryb uniwersalny, który wykorzystuje się w okresach przejściowych.