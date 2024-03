Spis treści: 01 Gotowanie jajek - ważny jest nie tylko czas

02 Co się stanie, jak za długo będę gotować jajka?

03 Ile czasu trzeba gotować jajko na twardo?

04 Najgorsze błędy przy gotowaniu jajek

Gotowanie jajek - ważny jest nie tylko czas

Jajka są niezwykle wartościowym produktem spożywczym, który odgrywa ważną rolę w zdrowej i zbilansowanej diecie. Jest źródłem przede wszystkim pełnowartościowego białka. Dostarcza także cennych tłuszczów i węglowodanów. Samo żółtko jest prawdziwą bombą witaminową. W jego składzie znajdują się m.in.

witaminy A, B1, D, E, K

składniki mineralne: żelazo, wapń, fosfor, potas, sód, cynk, siarka czy selen

Zawierają również lecytynę oraz immunoglobulinę wpływające na odporność organizmu. Aby jednak czerpać z tego bogactwa pełnymi garściami, należy dobrze przygotować jajka. Pod wpływem nieodpowiedniego gotowania, niektóre składniki odżywcze mogą ulec utlenieniu i nie oddziaływać na zdrowie tak, jak powinny.

Wiele osób zastanawia się, czy jajka na twardo gotować pod przykryciem? Samo przykrycie nie ma tak dużego znaczenia. Większe mają temperatura wody i przede wszystkim czas, w którym jajko w niej przebywa. Kolejnym często zadawanym pytaniem jest, czy jajka wrzuca się do gotującej wody? Dzięki temu zabiegowi masz większą kontrolę nad czasem gotowania się jajka. Ważne jednak, aby wrzucać jajka wcześniej wyjęte z lodówki o temperaturze pokojowej.

Co się stanie, jak za długo będę gotować jajka?

Kuchnia Od czego zależy kolor skorupki jajka? Białe czy brązowe - które są zdrowsze? Jajka za długo gotowane w wodzie tracą na wyglądzie, smaku i zawartości składników pokarmowych. Jak rozpoznać jajko zbyt długo gotowane? To proste. Wokół żółtka tworzy się zielona obwódka. Jest to wynik utleniania się siarki zawartej w żółtku, co powoduje uwalnianie się siarkowodoru. Ten z kolei reaguje z żelazem. Efekt - niezbyt przyjemny zapach jajka i kiepski smak żółtka spowodowany zbyt suchą i kruchą konsystencją.

Ile czasu trzeba gotować jajko na twardo?

Idealny czas gotowania jajka na twardo to 8-10 minut. Warto pamiętać przy tym, że czas odliczamy od zagotowania się wody. Jajko po 8 minutach jest ścięte, ale jego żółtko jest miękkie. Do sałatek najlepiej nadaje się jajko gotowane przez 10 min. Jego żółtko jest nieco bardziej kruche, ale nie jest jeszcze suche. Przekroczenie granicy 10 minut wpływa już niekorzystnie zarówno na walory smakowe, jak i wygląd jajka.

Zdjęcie Jak rozpoznać jajko zbyt długo gotowane? To proste. Wokół żółtka tworzy się zielona obwódka / Canva Pro / INTERIA.PL

Temperatura w skorupce jajka utrzymuje się nawet po wyłączeniu kuchenki. Pod jej wpływem dalej postępuje ścinanie się białka. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby zaraz po ustalonym czasie, przelać jajko zimną wodą, aby obniżyć temperaturę w skorupce.

Najgorsze błędy przy gotowaniu jajek

Jajko na twardo może zepsuć się z różnych powodów. Planujesz faszerowane jajka na swoją imprezę, a może marzy ci się idealna kanapka z plasterkami jajka? Niestety podczas obierania, większość białka zostaje przy skorupce, a może w trakcie gotowania białko ucieka z popękanej skorupki? Tych problemów możesz uniknąć, odpowiednio gotując jajka i stosując niektóre triki.

Pęknięcia skorupki podczas gotowania wynikają przede wszystkim z mikropęknięć, które były już na skorupce. Często spowodowane są transportem lub złym przechowywaniem. Jeśli włożysz takie jajko do mocno gotującej się wody, możesz być pewien, że białko wypłynie na zewnątrz.

Aby uniknąć tego problemu, gotuj jajka na średnim ogniu. Dzięki temu podczas gotowania mikropęknięcia się nie powiększą. Ponadto możesz dodać do wody octu lub soku z cytryny. Pod wpływem kwasu białko szybciej się ścina, dzięki czemu zasklepia pęknięcia w skorupce.

Często popełnianym błędem jest także zbyt mała ilość wody w garnku. To powoduje, że białko ścina się nierównomiernie, a część niezanurzona może nawet zupełnie się nie ściąć. Pamiętaj, aby jajko w garnku było w całości przykryte wodą.

Zdjęcie Jajko na twardo może zepsuć się z różnych powodów / Canva Pro / INTERIA.PL

A co zrobić z białkiem przywierającym do skorupki? Na ten problem wpływ ma pH jajka, które zmienia się wraz z jego wiekiem. Im jajko starsze, tym lepiej się je obiera i łatwiej odchodzi od skorupki. Oprócz tego trudno obiera się także jajko ugotowane w zbyt niskiej temperaturze lub gotowane zbyt krótko. Przede wszystkim pilnuj czasu gotowania i siłę wrzenia wody. Wybór jajka świeżego lub nieco starszego leży już po twojej stronie. Starsze jajko będzie pięknie prezentować się na kanapce lub paterze, ale jego smak będzie nieco gorszy.

Podczas faszerowania jajek częstym problemem jest także zdecentralizowane żółtko, co także negatywnie wpływa na wizualny efekt przystawki. Warto wiedzieć, że im starsze jest jajko, tym białko jest bardziej płynne i o zdecentralizowane żółtko jest łatwiej. Chcąc uniknąć tego, można podczas gotowania mieszać jajka, przewracać je, aby żółtko zachowało swoją centralną pozycję.

