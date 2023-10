Przeprowadź ten zabieg trzy razy w roku. Tuje będą gęste jak nigdy

W większości przypadków pod piekarnikiem montuje się wąską szufladę. Okazuje się, że ma ona konkretne zadanie i służy w jednym celu. Chociaż producenci piekarników zazwyczaj informują o tym w instrukcjach urządzeń, zwykle nie wczytujemy się aż tak dokładnie. Jakie jest więc zadanie szuflady pod piekarnikiem? Okazuje się, że służy ona nie tylko do przechowywania kuchennych akcesoriów.

Zazwyczaj szuflada pod piekarnikiem nie jest głęboka, ale wystarczająca, by pomieścić blaszki, foremki czy papier do pieczenia. Niektórzy wrzucają tam nawet suche produkty spożywcze - makarony, mąkę czy kasze. Okazuje się, że błędem jest wykorzystywanie jej w taki sposób. Zdaniem producentów sprzętów AGD można umieścić tam żywność, ale w zupełnie innym celu.

Zdjęcie Szuflada pod piekarnikiem będzie pomocna szczególnie dla tych osób, które nie posiadają mikrofalówki / 123RF/PICSEL

Szuflada zamontowana pod piekarnikiem pełni jedną bardzo istotną funkcję i z tego też względu konieczne jest, by znajdowała się tuż pod urządzeniem. Otóż, podczas nagrzewania się tego sprzętu dochodzi do niej ciepłe powietrze i najlepiej będzie wykorzystać ją jako miejsce do... podgrzewania posiłków. Dla osób nie posiadających kuchenni mikrofalowej będzie to nie tylko duże ułatwienie, ale także korzystniejsza dla zdrowia alternatywa. Jeśli szuflada jest na tyle głęboka, można pod nią również schować kilka talerzy i w ten sposób podać obiad na ciepłych półmiskach.

Co więcej, nie trzeba martwić się, że naczynia te popękają - temperatura wewnątrz szuflady nie jest bowiem na tyle wysoka.