Spis treści: 01 Czyszczenie piekarnika tabletkami do zmywarki

02 Jak wyczyścić piekarnik przy pomocy tabletki do zmywarki?

03 Czyszczenie piekarnika z termoobiegiem tabletką do zmywarki

04 Czyszczenie blach do pieczenia za pomocą tabletki do zmywarki

Czy tabletka do zmywarki naprawdę potrafi skutecznie wyczyścić piekarnik i jest to zupełnie bezpieczne? Przekonujemy, że tak. Co więcej, działa zaskakująco szybko oraz skutecznie. Parująca woda wraz z kostką sprawi, że zabrudzenia ze ścianek zmiękczą się i potem wystarczy usunąć je wilgotną gąbeczką.

Aby przeprowadzić zabieg czyszczący w piekarniku, należy postępować według poniższych zaleceń.

Nagrzać piekarnik do temperatury ok. 150 st. Celsjusza. Tabletkę do zmywarki należy umieścić w naczyniu żaroodpornym, zalać gorącą wodą i włożyć do piekarnika na około 2-3 godziny. Po tym czasie wyjąć naczynie z piekarnika, a jego wnętrze umyć wilgotną gąbką. Powtórzyć kilka razy, by usunąć dokładnie osad z tabletki.

Podczas przeprowadzania zabiegu czyszczącego piekarnika tabletką do zmywarki, sprawdzi się zarówno klasyczny tryb grzania - góra-dół, ale również termoobieg. Kluczowa będzie natomiast wysokość temperatury - nie powinna być ona niższa aniżeli 100 st. C.

Zdjęcie Dzięki tabletkom do zmywarki łatwiej będzie też doczyścić blachy / 123RF/PICSEL

Czyszczenie blaszek również bywa uciążliwe. Aby przypalone miejsce łatwiej dało się usunąć, bez czasochłonnego szorowania należy:

Położyć kostkę do zmywarki na blaszkach. Zalać je wrzątkiem. Odczekać minimum 2 godziny. Wymyć płynem do naczyń przy pomocy gąbki kuchennej. Na końcu należy dobrze wypłukać naczynie.

Tabletki możemy również wykorzystać do czyszczenia bębna pralki oraz muszli klozetowej.

