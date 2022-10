Nie każdy wie o ukrytej funkcji piekarnika. Gotowanie będzie przyjemniejsze

Ukryte funkcje piekarnika to sekretne opcje naszego sprzętu kuchennego. Często nie korzystamy z nich, ponieważ nie mamy świadomości, że sprzęt w naszych domach, może pomóc nam zaoszczędzić czas i pieniądze, a nawet ułatwić sprzątanie.

Nowoczesne piekarniki dobrej jakości, oferują użytkownikom zaawansowane możliwości, które trudno dostrzec na pierwszy rzut oka. Jest ich mnóstwo. Niektóre mogą być jednak bardziej przydatne od innych, dlatego podajemy spis najlepszych ukrytych funkcji piekarnika. Czym jest pyroliza i dlaczego może ułatwić nam codzienne sprzątanie?

Reklama

Przydatne ukryte funkcje piekarnika, które warto znać

Dużym udogodnieniem są automatyczne programy przygotowywania potraw w piekarniku. Dzięki nim, nie musimy pamiętać, jaką opcję i temperaturę pieczenia wybrać dla ciasta czy rolady. Urządzenie samo zadba o to, aby jedzenie było przygotowane w optymalnych warunkach, więc ryzyko zepsucia potrawy maleje.

Pieczenie może być znacznie przyjemniejsze również dzięki tzw. wbudowanej książki kucharskiej. Nowe sprzęty AGD często oferują nam możliwość, za której sprawą nie musimy już zastanawiać się co i w jaki sposób ugotować. Gotowe przepisy mamy zawsze pod ręką, a to ogromna oszczędność czasu. Możemy również dodawać własne pomysły na posiłek.

Zdjęcie Ukryta funkcja piekarnika, która umożliwia nam przygotowanie dwóch potraw na raz? Brzmi jak marzenie, a jednak jest rzeczywistością / 123RF/PICSEL

Prawdziwym hitem, jeśli chodzi o ukryte funkcje piekarnika, jest jednak możliwość pieczenia dwóch różnych potraw jednocześnie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie chodziło o pieczenie np. mięsa i ziemniaków w dwóch odrębnych komorach i temperaturach. Warto sprawdzić, czy nasz piekarnik nie oferuje takiej możliwości, bo pozwala ona zaoszczędzić czas i zmniejszyć rachunki za prąd.

Sprawdź: Ukryte funkcje w kluczyku. Zdziwisz się, co potrafi

Pyroliza. Ukryta funkcja piekarnika ułatwia dbanie o czystość

Funkcja pyrolizy może znacznie ułatwić nam dbanie o czystość wewnątrz urządzenia. To specjalny program piekarnika, który po zablokowaniu drzwiczek, nagrzewa sprzęt do temperatury blisko 500 stopni C po to, aby samodzielnie mógł oczyścić się z trudnych do usunięcia zabrudzeń i tłuszczu.

Za sprawą pyrolizy, pozbędziemy się nawet przyklejonych resztek jedzenia, które ręcznie trudno byłoby nam usunąć z piekarnika. Ta opcja dosłownie w 2-3 godziny dosłownie zamieni je w popiół, który następnie trzeba będzie wymieść z piekarnika. Pomocne w codziennych porządkach będą również piekarniki z emalią katalityczną i funkcją czyszczenia parą, które działają na podobnej zasadzie.

Zdjęcie Czyszczenie piekarnika dla wielu osób jest istną zmorą. Z odsieczą przychodzi funkcja pyrolizy / 123RF/PICSEL

Jak zaoszczędzić czas i pieniądze, korzystając z piekarnika?

Pyroliza to ukryta funkcja piekarnika, którą posiadają przede wszystkim wysokiej klasy piekarniki. Istnieją jednak sposoby, jak ułatwić sobie pieczenie na co dzień, nawet jeśli sprzęt w naszym domu jest nieco starszy. W tym celu warto wykorzystać termoobieg, który pozwala równomiernie rozprowadzić powietrze wewnątrz urządzenia, więc posiłek jest gotowy szybciej.

Należy również pamiętać o tym, aby zawsze dokładnie zamykać drzwi do piekarnika i nie otwierać ich bez potrzeby. Jedzenie warto starać się obracać sprawnie na drugą stronę. Jest to bardzo ważne dla oszczędności, ponieważ nawet odrobina gorącego powietrza sprawi, że sprzęt zacznie pobierać więcej prądu.

W trosce o oszczędność możemy też wyłączyć piekarnik pod sam koniec czasu pieczenia. To sprawi, że nasz sprzęt kuchenny nie będzie pobierał już energii elektrycznej, a wysoka temperatura pomoże potrawie się dogrzać.

Zdjęcie Jak ograniczyć zużycie prądu przy korzystaniu z piekarnika? Na szczęście są sposoby na niższe rachunki / 123RF/PICSEL

Czytaj również: Ta funkcja deski klozetowej ułatwia sprzątanie. Czy twoja ją posiada?