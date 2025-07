Okazuje się, że wystarczy wrzucić do dzbanka coś więcej niż plasterek cytryny, by zwykła woda stała się miksturą pełną smaku , aromatu i właściwości prozdrowotnych . I nie, nie mówimy tu o żadnych magicznych eliksirach - tylko o prostych składnikach, które być może masz już w kuchennej szafce.

Cynamon to nie tylko zapach pierniczków i świąt - on naprawdę działa! Ma właściwości regulujące poziom cukru we krwi, dlatego poleca się go osobom z inulinoopornością, stanem przedcukrzycowym, a nawet cukrzycą typu 2. Do dzbanka wrzuć laskę cynamonu (nie syp proszku - zrobi się błotko) i zostaw na kilka godzin.