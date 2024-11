Powody są różne. Zdarza się, że nieprzyjemny zapach jest wynikiem uszkodzenia instalacji lub błędów w jej konstrukcji, przez które przykra woń wraca prosto do domu. W takiej sytuacji niezbędna będzie pomoc fachowców. Najpierw jednak lepiej uczciwie przyjrzeć się codziennym nawykom i bardziej prozaicznym przyczynom, które mogą prowadzić do niedrożności odpływu, a co za tym idzie — wydobywania się z niego trudnego do zniesienia aromatu.