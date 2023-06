Spis treści: 01 Dżdżownice do kompostownika - czy warto?

02 Dżdżownice kalifornijskie - idealne do kompostownika

03 Skąd wziąć dżdżownice kalifornijskie do kompostownika i ile kosztują?

04 Ile dżdżownic kalifornijskich trzeba kupić do kompostownika?

05 Jak zwabić dżdżownice do kompostownika?

06 Czego nie lubią dżdżownice?

Dżdżownice do kompostownika - czy warto?

Obecność dżdżownic w kompostowniku przynosi wiele korzyści. Bez wątpienia warto się na nie zdecydować z kilku względów:

w bardzo szybkim tempie przetwarzają substancję organiczną, prowadząc do tworzenia się cennego biohumusu,

wydalany przez dżdżownice wermikompost w uprawach pełni rolę nawozu poprawiającego żyzność oraz strukturę gleby,

nawóz wytworzony z udziałem dżdżownic wpływa na jakość upraw, a także skraca czas procesu kompostowania.

Do kompostownika najbardziej polecane są dżdżownice kalifornijskie (kompostowe), które, mimo że nie są przystosowane do mrozów, a zimą zazwyczaj giną, to działają zdecydowanie najlepiej i najszybciej. Hodowla dżdżownic kalifornijskich jest na ogół prosta - można przeprowadzić ją zarówno w warunkach ogrodowych, domowych jak i na balkonie czy w piwnicy.

Dżdżownice kalifornijskie - idealne do kompostownika

Czym charakteryzują się dżdżownice kalifornijskie i dlaczego właśnie ten gatunek idealnie nadaje się do kompostownika?

Zdjęcie Dżdżownice kalifornijskie nie są wymagające pod względem pożywienia - jedzą dużo w stosunkowo krótkim czasie / 123RF/PICSEL

Pożywieniem dżdżownic kalifornijskie są resztki organiczne, które trafiają do kompostownika. Jedzą właściwie wszystkie odpady, które są przeznaczone na kompost, a przetrawione przez nie resztki są niezwykle cennym, wysokiej jakości nawozem dla roślin. Dżdżownice kalifornijskie w odróżnieniu od innych gatunków nie są wymagające pod względem pożywienia, jedzą dużo w stosunkowo krótkim czasie, a przy tym szybko się rozmnażają.

Skąd wziąć dżdżownice kalifornijskie do kompostownika i ile kosztują?

Dżdżownice kalifornijskie do kompostownika najprościej jest kupić np. w sklepach wędkarskich. Można też szukać ich na aukcjach internetowych. Ich cena nie jest wygórowana - za 100 sztuk trzeba zapłacić około 10 zł, a za około 500 (150 g) - 40 zł.

Ile dżdżownic kalifornijskich trzeba kupić do kompostownika?

Na 1 kilogram resztek organicznych, potrzeba mniej więcej 1 kilogram dżdżownic - tyle wystarczy, aby go przerobić. Szacuje się więc, że liczba dżdżownic, jaka powinna być wystarczająca do kompostownika to od 300 do maksymalnie 500 sztuk. Należy przy tym pamiętać, że liczba tych pierścienic będąca przy dolnej granicy wcale nie oznacza gorszych efektów. Pod uwagę należy wziąć fakt, że stworzenia te w bardzo szybkim tempie się rozmnażają.

Jak zwabić dżdżownice do kompostownika?

Jak najprościej zwabić nasze rodzime dżdżownice do kompostownika, jeśli nie chcemy hodować kalifornijskich? Wystarczy zadbać o to, aby w pryzmie znalazły się odpowiednie składniki, które je przyciągną. Najlepiej sprawdzą się resztki wzbogacone o cukier - np. odpady po owocach.

Można tez po prostu zebrać dżdżownice podczas pracy w ogrodzie i umieścić je bezpośrednio w kompostowniku.

Zdjęcie Dżdżownice można zwabić poprzez umieszczenie w kompostowniku resztek po słodkich owocach / 123RF/PICSEL

Czego nie lubią dżdżownice?

Należy także pamiętać, że do kompostu z dżdżownicami kalifornijskimi nie wolno dodawać odpadów, które mogą im zaszkodzić. Mowa przede wszystkim o:

liściach orzecha włoskiego,

igliwie i dużych ilościach odpadach kwaśnych,

resztkach mięsnych oraz tłuszczach.