Ustalono, jaka dawka kawy hamuje tycie. Naukowcy nie mają wątpliwości

Jak kawa wpływa na zdrowie?

Życie i styl Schudła 15 kg w trzy miesiące. Wyznała, co było przyczyną spadku wagi Wiele osób nie wyobraża sobie niewypicia rano filiżanki kawy. Ma ona wyjątkowy smak i do tego pobudza oraz dodaje energii. Poza tym niesie wiele korzyści zdrowotnych. Między innymi korzystnie wpływa układ sercowo-naczyniowy i do tego kawa pozytywnie działa na koncentrację i zapamiętywanie.

To jednak nie wszystko. Na łamach Science Alert opublikowano wyniki badań, które wskazują, że kawa ma również wpływ na masę ciała. Grupa naukowców postanowiła sprawdzić, czy kawa może zapobiec stopniowemu przybieraniu na wadze pojawiającemu się wraz z wiekiem.

Zbadano, czy wypicie dodatkowej filiżanki tego napoju z cukrem, mlekiem bądź bez dodatków powoduje większy lub mniejszy przyrost masy ciała w porównaniu z osobami, które nic nie zmieniły w codziennej kawowej rutynie.

Zdjęcie Wiele osób nie wyobraża sobie niewypicia rano filiżanki kawy / 123RF/PICSEL

Kawa a masa ciała. Jaka dawka hamuje tycie?

Naukowcy postanowili zestawić wyniki dwóch badań z lat 1986-2010 i 1991-2015, w których wzięło udział ponad 230 000 pielęgniarek ze Stanów Zjednoczonych oraz badania 50 000 pracowników służby zdrowia płci męskiej z lat 1991-2014. Jak czytamy na Science Alert, kobiety średnio co cztery lata przybierały na wadze 1,2 kg i 1,7 kg, a mężczyźni 0,8 kg.

Naukowcy przeanalizowali kwestionariusze badanych, dzięki którym mogli zauważyć, jak kawa wpływa na ich masę ciała i czy wywołuje pewne zmiany. Udało się im wykazać, że dołączenie do codziennej rutyny dodatkowej filiżanki kawy kofeinowej lub bezkofeinowej spowodowała w ciągu czterech lat mniejszy przyrost masy ciała o 0,12 kg, niż się spodziewano.

Co więcej, łączenie kawy z mlekiem nie miało znaczącego wpływu na wagę. Inaczej jest jednak z cukrem. Dodawanie go do kawy sprawiło, że wśród badanych waga skoczyła o 0,09 kg więcej, niż wcześniej oszacowano.

