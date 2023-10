Ograniczenie sprzedaży mikrodrobin plastiku

Życie i styl Czy rodzice dorosłych dzieci mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny? Przepisy mówią jasno Pod koniec września Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu stosowania mikrodrobin plastiku celowo dodawanych do produktów. Wszystko po to, by zapobiegać ich uwalnianiu do środowiska. "Przyjęte ograniczenie posługuje się szeroką definicją mikroplastiku - obejmuje wszystkie syntetyczne cząstki polimerów o średnicy poniżej pięciu milimetrów, które są organiczne, nierozpuszczalne i odporne na degradację. Celem jest ograniczenie emisji mikrodrobin plastiku z jak największej liczby produktów" - podała Komisja Europejska.

Jak czytamy na stronie KE, ograniczeniem zostaną dotknięte takie produkty jak:

granulat wypełniający stosowany na sztucznych nawierzchniach sportowych,

kosmetyki,

detergenty,

płyny do zmiękczania tkanin,

brokat,

nawozy,

środki ochrony roślin,

zabawki,

leki i wyroby medyczne.

Zdjęcie Pod koniec września Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu stosowania mikrodrobin plastiku celowo dodawanych do produktów / 123RF/PICSEL

Zobacz także: To nosiliśmy w PRL-u. Pamiętasz modę tamtych czasów? Sprawdź się w naszym quizie

Reklama

Zdjęcie Weź udział w badaniu / INTERIA.PL

Nowe przepisy unijne. Co zniknie ze sklepów?

Komisja Europejska podaje, że zakaz stosowania brokatu luzem i mikrogranulek wchodzi w życie 16 października. Kolejne zakazy zaczną obowiązywać po dłuższym czasie, ze względu na konieczność opracowania alternatywnych rozwiązań. "Produkty używane w zakładach przemysłowych lub nieuwalniające mikrodrobin plastiku podczas użytkowania są wyłączone z zakazu sprzedaży, ale ich producenci będą musieli przedstawić instrukcje dotyczące użytkowania i utylizacji produktu, aby zapobiec emisjom mikrodrobin plastiku" - przekazuje KE.

Zobacz także: Skreślili je i wygrali w Lotto. Oto najczęściej stosowane kombinacje

Portalspożywczy.pl podaje, że kolejne ograniczenia będą obowiązywać m.in. za cztery lata. Wówczas dotyczyć będą szamponów oraz żeli pod prysznic. W 2028 roku zakaz mikroplastiku będzie wiązał się z takimi produktami jak detergenty, pasty, woski i odświeżacze powietrza. Rok później ograniczenia dotkną kremy i żele do włosów, a w 2031 roku granulat wypełniający do nawierzchni sportowych syntetycznych. W 2035 roku zakazy będą dotyczyły również pomadek, lakierów do paznokci oraz produktów do makijażu.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 70: Joanna Górska i Robert Szulc INTERIA.PL