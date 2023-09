Uwaga na szkodliwy związek w ryżu i kaszach. W Polsce nadal jest dozwolony

Trzy sprawdzone przepisy na ogórki w zalewie. Ostatni jest wyjątkowy

Ryż jak i różne rodzaje kasz sprzedawane są bardzo często podzielone na porcje, w plastikowych woreczkach, które mają na celu ułatwić odcedzenie ziarenek i wyciągnięcie ich z gorącej wody - dla wielu osób jest to wygodne. Okazuje się, że tego typu praktyki mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Od wielu lat specjaliści ds. żywienia oraz lekarze apelują, aby przed gotowaniem ryżu wysypać ziarenka z plastikowej torebki. Oto powód.

Czym grozi gotowanie ryżu w plastikowych torebkach?

Woreczki, w którym producenci umieszczają ziarenka ryżu lub kaszy, podczas gotowania mogą uwalniać szkodliwą substancję chemiczną - bisfenol A (BPA) - stosowany do utwardzania tworzyw sztucznych. Związek ten jest strukturalnie podobny do estrogenu i naśladuje jego działanie. Spożywanie go może powodować zaburzenia i zmiany hormonalne, a w konsekwencji negatywnie odbić się na zdrowiu. Skutkami bywają np.

niepłodność

problemy z zajściem w ciążę

zwiększone ryzyko poronienia

zwiększone ryzyko zachorowania na raka

zmniejszona sprawność seksualna

zaburzenia w ekspresji genów

Stosowanie BPA całkowicie zabronione jest już Korei, Japonii, Kanadzie i niektórych stanach USA. W krajach Unii Europejskiej w 2011 roku zakazano wykorzystywania go do wytwarzania butelek dla niemowląt oraz dzieci, jednak nadal można używać tego związku do produkcji opakowań żywności. Aby chronić się przez negatywnym oddziaływaniem BPA na zdrowie, należy więc podejmować świadome wybory konsumenckie - konieczna m.in. będzie rezygnacja z gotowania ryżu w plastikowych woreczkach. Jak jeszcze można ochronić się przed BPA?

Zdjęcie Najlepiej kupować ryż, który nie jest pakowany w plastikowe woreczki. / 123RF/PICSEL

Jak chronić się przed BPA?

Aby zminimalizować ryzyko negatywnego oddziaływania bisfenolu A na zdrowie należy również:

Przed dokonaniem zakupów spożywczych sprawdzać oznaczenia na opakowaniach. Te, na których widnieją liczby "7" oraz "3" zawierają groźny związek. Wybieraj tylko te opisane jako "BPA-free".

Nie podgrzewać żywności w mikrofali w plastikowych pojemnikach

Zamiast artykułów spożywczych w puszkach wybierać świeże lub mrożone

W przypadku zakupienia żywności w puszcze od razu przełożyć zawartość do miseczki, a następnie umieścić w lodówce