Wszystko ze względu na dużą wytrzymałość i zdolność rozwoju w niesprzyjających warunkach. Wierzono, że emituje dobrą energię, jednocześnie przyciągając do domowników zdrowie oraz szczęście. Współcześnie wiadomo, że sansewieria to jedna z roślin oczyszczających powietrze , więc z całą pewnością warto zadbać o jej atrakcyjny wygląd i dobrą kondycję.

Wężownica to sukulent, który gromadzi zapasy wody w grubych, mięsistych liściach. Dzięki temu jest odporna na susze. Bez podlewania sansewieria wytrzymuje nawet cztery tygodnie. Zdecydowanie groźniejszy dla jej dobrej kondycji jest nadmiar wody. Zbyt wilgotne podłoże prowadzi bowiem do gnicia kłączy i liści. Jeśli do tego dojdzie, roślina będzie nie do odratowania.