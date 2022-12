Spis treści: 01 Czym jest opryszka wargowa i jak się objawia?

02 Przyczyny powstawania opryszczki wargowej

03 Jak szybko pozbyć się opryszczki wargowej?

04 O czym pamiętać podczas leczenia opryszczki?

05 Domowy sposób na opryszczkę - melisa

06 Domowe sposoby na opryszczkę - herbata

07 Domowy sposób na opryszczkę - miód

08 Domowy sposób na opryszczkę - czosnek i cebula

Czym jest opryszka wargowa i jak się objawia?

Opryszka wargowa to bolesna, wrzodziejąca zmiana w okolicy ust, świadcząca o zakażeniu wirusem Herpes simplex. Objawia się pojawieniem pęcherzyków wypełnionych płynem, przy dolnej lub górnej wardze, a czasem nawet na dziąśle czy języku. Zanim jednak się pojawi, zakażony odczuwa mrowienie, pieczenie czy swędzenie w tym miejscu. Po kilku dniach pęcherzyki same pękają, w ich miejscu pojawiają się bolesne owrzodzenia, a potem strup.

Przyczyny powstawania opryszczki wargowej

Opryszczką wargową można zarazić się poprzez bliski kontakt z nosicielem np. pocałunek, używanie tych samych sztućców czy ręczników. Pojawienie się "zimna" może jednak również świadczyć o nagłym spadku odporności organizmu, ale również zmianach hormonalnych, wyziębieniu, przegrzaniu czy też niedożywieniu.

Jak szybko pozbyć się opryszczki wargowej?

Zdjęcie Domowe okłady z ziół czy miodu pomogą szybciej pozbyć się opryszczki / 123RF/PICSEL

W aptekach dostępnych jest wiele preparatów przeznaczonych do leczenia opryszczki - najczęściej są to kremy, maści czy plasterki. Podczas leczenia tego stanu zapalnego warto działać natychmiast - wówczas istnieje szansa, że nie będzie ona rozległa i szybciej zniknie. Warto więc już od momentu uczucia mrowienia czy swędzenia w okolicy ust zastosować domowe sposoby, które zahamują jej rozwój.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku, gdy opryszczka notorycznie powraca, należy zrezygnować z naturalnych specyfików i skorzystać z porady lekarza. Być może potrzebne będzie konkretniejsze leczenie przy użyciu środków dostępnych na receptę.

O czym pamiętać podczas leczenia opryszczki?

Aby mieć pewność, że nie rozniesiemy wirusa na inne miejsca na skórze czy inne osoby, należy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim:

dokładnie myj ręce przed i po aplikacji środka leczniczego

w czasie infekcji nie pożyczaj od nikogo szminek, ręczników, nie pij z tej samej butelki czy szklanki

zdrowo się odżywiaj i ciepło ubieraj, a także zadbaj o prawidłową ilość snu

Domowy sposób na opryszczkę - melisa

Zdjęcie Aby pozbyć się opryszczki wargowej, przyłóż do zmiany skórnej gazę nasączoną naparem z melisy / 123RF/PICSEL

Melisa to zioło o właściwościach przeciwbakteryjne i przeciwwirusowych. Okłady z tej rośliny mogą pomóc w zwalczaniu opryszczki, a to za sprawą taniny oraz kwasów fenolowych zawartych w jej wodnych liściach. Aby pozbyć się opryszczki wargowej, przyłóż do zmiany skórnej gazę nasączoną naparem z melisy lub posmaruj melisowym olejkiem eterycznym. Można również spróbować leczyć opryszczkę przy użyciu innych ziół np. mięty, rumianku czy szałwii.

Domowe sposoby na opryszczkę - herbata

Podobnie jak melisa zadziała też zwykła, czarna herbata. Za sprawą tanin wpłynie na zmianę ściągająco i zmniejszy intensywność rozwoju opryszczki. Okładem z herbaty przemywaj miejsce ze stanem zapalnym kilka razy dziennie.

Domowy sposób na opryszczkę - miód

Miód stosuje się do leczenia "zimna" od pokoleń - wykazuje bowiem działanie bakterio i wirusobójcze. Wystarczy delikatnie posmarować pęcherzyki odrobiną miodu - w ten sposób jego dobroczynne składniki przyspieszą gojenie i ograniczą rozprzestrzenianie się stanu zapalnego.

Domowy sposób na opryszczkę - czosnek i cebula

Zdjęcie Cebula może być pomocna podczas leczenia opryszczki. Wystarczy przyłożyć ją do stanu zapalnego na kilka minut / 123RF/PICSEL

Czosnek i cebula to warzywa wspaniale wzmacniające odporność. Udowodniono też, że dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym mogą pomóc leczenie opryszczki wargowej. Aby pozbyć się "zimna", przyłóż do chorego miejsca ząbek czosnku przekrojony na pół lub plasterek cebuli. Pozostaw na kilka minut i powtarzaj co 2-3 godziny. Świetnie sprawdzi się także domowy syrop z cebuli, który należy wsmarowywać w bolący pęcherzyk.