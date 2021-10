Jedno tylko stworzenie na całym świecie jest w stanie wyprowadzić mnie ze skądinąd nieskazitelnej i pełnej opanowania postawy, którą przyjmuję w pracy, a jest nim ćma, a dokładnie mól odzieżowy. Bezpardonowo sieje ona spustoszenie w najszlachetniejszych garderobach na świecie, niszcząc najdroższe i najszykowniejsze ubrania.

Co można zrobić, gdy nasze zimowe wełniane swetry padną ofiarą plagi straszliwych moli? Jeśli w twojej kolekcji zimowej dzianiny znajdują się przede wszystkim milutkie kaszmirowe sweterki i eleganckie wełniane kardigany, wypada tylko pochwalić twój wysmakowany gust, ale musisz wiedzieć, że niestety również mole znajdują w nich upodobanie. Im delikatniejszy materiał, tym łatwiej się go trawi, dlatego angora i kaszmir to prawdziwa uczta dla tych żarłocznych ciem. Ubrania uszyte ze stuprocentowych odzwierzęcych włókien, takich jak jedwab, wełna i skóra, są najbardziej narażone na atak moli.

Szkody wyrządza nie dorosły owad, ale larwy, które wykluwają się z jaj składanych przez samice. Larwy ryją tunele w odzwierzęcych białkowych włóknach, zjadając je w miarę posuwania się do przodu, i pozostawią za sobą dziury w ubraniach. Warto wspomnieć, że do gatunków pustoszących szafę należą pospolity mól włosienniczek i mól kożusznik. Są one mniejsze i jaśniejszego ubarwienia niż większe brązowe mole nasienniczki, które niczym kamikaze zlatują do lampki nocnej. Większe mole żywią się głównie roślinami i nie zagrażają twoim ubraniom.

Zdjęcie Przed atakiem moli odzieżowych trudno się ustrzec / 123RF/PICSEL

Jak rozpoznać atak moli?

Mole odzieżowe uwielbiają ciemne i ciepłe miejsca, dlatego możesz ich nawet nie zauważyć do momentu, aż wyciągniesz zimowe ubrania schowane na czas cieplejszych miesięcy roku w głębi szafy. Jeśli w dzianinie pojawiły się duże, nierówne dziury, najprawdopodobniej oznacza to, że twoją szafę zaatakowały mole. Inną oznaką ich obecności są maleńkie jajeczka wielkości główki szpilki, z których później wykluwają się larwy wyglądające jak kremowobiałe gąsieniczki. Larwy żywią się ubraniami, na których zostawiają ślady przypominające drobną pajęczą nić.

Jak zwalczyć mole odzieżowe?

Wyjmij wszystkie ubrania z szafy, nawet jeśli nie zostały uszkodzone. Upierz je lub oddaj do pralni, aby pozbyć się jajeczek i larw, które mogły się w nich zagnieździć. Wyszczotkuj ubrania lub uprasuj je rozgrzanym żelazkiem (w razie konieczności przez zwilżoną ściereczkę do prasowania), co również zniszczy jajeczka.

Porządnie odkurz i umyj szafę oraz całe pomieszczenie, szczególną uwagę zwracając na wgłębienia i szczeliny mebla, a także zakamarki pokoju, żeby zlikwidować owady, które mogłyby się ukryć pod dywanem. Od razu wyrzuć worek z odkurzacza, który zresztą jest wymarzonym domem dla moli - wystarczy wciągnąć jedną larwę, a umościłaby się tam bardzo wygodnie.

Zdjęcie W sklepach dostępne są pułapki na mole, które wabią owady / 123RF/PICSEL

Aby wyłapać dorosłe osobniki i przeszkodzić im w składaniu jaj, wstaw do sypialni/garderoby feromonową pułapkę na mole. Nasączony żeńskimi feromonami proszek na pasku skutecznie wabi i wyłapuje samce, udaremniając rozmnażanie i dalsze szkody.

Ubrania, które zostały zniszczone, oddziel od reszty, włóż do celofanowej torby i na dwa do trzech dni zostaw w zamrażalniku. Niska temperatura zabije ewentualne jaja i larwy. Po wyciągnięciu z zamrażalnika odczekaj, aż ubranie odtaje do temperatury pokojowej, i dopiero wtedy wyjmij je z torby.

Jeśli straty spowodowane przez szkodnika są duże, warto rozważyć zastosowanie środka owadobójczego. Spryskaj miejsca, w których pojawiły się mole, zwracając szczególną uwagę na szczeliny i zakamarki mebli.

Nigdy nie pryskaj środkami owadobójczymi bezpośrednio na ubrania - przed użyciem preparatu na mole dokładnie opróżnij szafę.

Jak zapobiegać atakom moli?

Utrzymuj dom w czystości i o ile to możliwe bez kurzu - regularnie sięgaj po odkurzacz i wycieraj kurz, zwłaszcza w pobliżu szafy i miejsc, w których przechowujesz ubrania. Samą szafę powinno się porządnie myć kilka razy w roku - na przykład podczas sezonowej wymiany ubrań. Na dnie szuflad rozłóż lawendowy lub cedrowy papier.

Postaraj się dwa lub trzy razy w roku gruntownie wysprzątać sypialnię/garderobę, aby zapobiegać nawarstwianiu się kurzu i brudu. Gruntowne porządki umożliwiają dokładniejsze posprzątanie, bo przesuwasz meble, myjesz je wewnątrz i na zewnątrz, a także podłogę pod nimi. Cała po‑ wierzchnia, każdy zakątek i szczelina są starannie wysprzątane, wymyte i odkurzone. Stosując powyższe zalecenia, będziesz w stanie odpowiednio wcześnie zauważyć oznaki obecności moli, nim dojdzie do nieodwracalnych szkód.

Zdjęcie To żarłoczne larwy moli sieją największe spustoszenie / 123RF/PICSEL

Środki odstraszające mole

Profilaktyka jest zawsze lepsza niż leczenie, także w przypadku moli, dlatego można zadbać, aby odstraszał je zapach panujący w szafie. Szczególnie lubię saszetki lub poduszeczki z lawendą, bo są naturalne i nadają ubraniom przyjemną woń. Kulki lub bloczki z drewna cedrowego są równie mocno odpychające dla moli.

Zawieś w szafie i włóż do szuflad, w których przechowujesz swoją ukochaną dzianinę, jedną lub dwie saszetki z lawendą. Wymieniaj je lub uzupełniaj co kilka miesięcy lub kiedy zauważysz, że zapach słabnie, bo ich przeciwmolowe właściwości nikną wraz z upływem czasu. Niektóre saszetki mają specjalny wskaźnik, który poinformuje o konieczności wymiany. Jeśli lubisz szyć, możesz takie saszetki zrobić samodzielnie ze skrawków materiału i z suszonej lawendy.

Fragment książki "Sekrety stylowej szafy" A. Healey (wyd. Quello)



