Używasz drewnianej łyżki? Sprawdź, ile skrywa zanieczyszczeń

Istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy drewniana łyżka lub inne drewniane przybory kuchenne, nadają się jeszcze do użytku. Mimo że z zewnątrz wyglądają dobrze, to w środku skrywają resztki jedzenia i inne zanieczyszczenia.

Drewnianą łyżkę wystarczy włożyć do szklanki wypełnionej gorącą wodą i zostawić na 20 minut. Wynik tego testu może być zaskakujący.



Przekonała się o tym pewna TikTokerka, która postanowiła wypróbować ten prosty sposób. Gorąca woda sprawiła, że w szklance pojawiły się zanieczyszczenia.

W podobny sposób przedostają się one do jedzenia podczas gotowania. Kobieta stwierdziła, że nie była na to przygotowana.



Nagranie w mgnieniu oka stało się hitem sieci. Internauci nie kryli zdziwienia i jednogłośnie stwierdzili, że przestaną korzystać z drewnianych łyżek.

