Na początku związku spotkania sam na sam, są bardzo ważne, gdyż pozwalają budować relację i piękne wspomnienia. Warto organizować różnorodne randki, aby móc poznać zachowanie swojego partnera w odmiennych sytuacjach: czy to na kolacji, w kinie lub podczas szalonej wyprawy w góry . Randkowanie może mieć wiele form, nie musi ograniczać się do spaceru, czy posiłku w eleganckiej restauracji - choć i takie spotkania, potrafią być bardzo wartościowe, zwłaszcza jeżeli obie strony mają spokojne usposobienie do życia.

Patrycja wyjaśnia, że randki są istotne, a zwłaszcza w długich związkach - "To okazja, żeby wystroić się dla siebie i dla drugiej osoby i dodać trochę pikanterii". To także sposób na spędzenie wartościowego czasu. Ceni sobie rozmowy i możliwość skupienia się na swoim partnerze, kiedy bywa to utrudnione przez domowe obowiązki, ciągłe telefony, czy pracę.

Na pewno jest to też wyjście z rutyny, takiego życia codziennego. To fajna opcja na spędzenie czasu, spróbowanie razem nowych rzeczy i oderwanie się. Można w ten sposób pokazać, że słucha się drugiej strony przez organizację czegoś miłego, co partner chciał zrobić.