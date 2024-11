Ludzie od zarania dziejów wierzyli, że Księżyc ma na nas wpływ. Sprawdź, kiedy w tym miesiącu wypada pełnia i w czyim życiu zamiesza najmocniej.

Kiedy wypada pełnia w listopadzie?

W listopadzie będziemy mieli szansę zobaczyć pełnię Księżyca w piątek 15 listopada. Osiągnie ona swój kulminacyjny moment o godzinie 22:29 czasu polskiego. Według rdzennych Amerykanów listopadowy Księżyc w pełni nazywany był "Księżycem Bobrów". Był to sygnał, że należy zacząć przygotowania do zimy. Znany jest również pod nazwami Mroźnego czy Szronowego Księżyca.

Będzie to pełnia w Byku, znaku, który znany jest ze swojej upartości i asertywności. Może to być czas, kiedy nie będziemy skłonni do pójścia na kompromis, a naszym priorytetem będzie zadbanie o własny interes. Atmosferę będzie również podsycać opozycja Słońca z Uranem, która wypada zaraz po pełni. Przez nią sprawy mogą przybrać całkiem inny, zaskakujący obrót. Z tego powodu warto przygotować się na niespodzianki.

Pełnia Księżyca w listopadzie. Które znaki zodiaku odczują ją najmocniej?

Listopad wypełniony jest w tym roku astrologicznymi zjawiskami, które mogą oddziaływać na nasze życie. W połowie miesiąca czeka nas pełnia Księżyca i cień retrogradacji, w którą ostatecznie wejdziemy 26 listopada. Miesiąc zakończy kolejny nów Księżyca, na który również warto się przygotować. Kilka znaków zodiaku jednak już teraz powinno szczególnie nastawić się na zmiany, zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

Jednym z nich jest Skorpion. Mógł on poczuć przypływ energii już pod koniec października, kiedy Słońce weszło w jego znak. Listopadowa pełnia będzie dla niego przełomowym momentem, w którym wreszcie będzie mógł ją wykorzystać. Skorpionom mocno da się we znaki poczucie obowiązku. Może to oznaczać, że wreszcie wezmą się za długo odkładane zadanie albo znajdą nową pasję, pracę czy zobowiązanie, dzięki któremu będą mogły się dalej rozwijać. Natłok nowych obowiązków i pracy może być sprowokowane przez nie same albo może nadejść nieoczekiwanie. Niezależnie od tego będą gotowe na nowe wyzwania i poczują, że wreszcie nadszedł czas na samorealizację.

Dla niektórych znaków zodiaku listopad to czas pożegnań. Pełnia da znać, co musi odejść z naszego życia 123RF/PICSEL

Bobrzy Księżyc będzie miał także wpływ na Koziorożca. W odróżnieniu od Skorpiona będzie on mógł wreszcie odczuć ulgę. Będzie to moment, w którym Koziorożce pożegnają się ze starymi schematami, które nie sprawdzały się w ich życiu. Początkowo może się to wiązać z trudnymi emocjami, jak rozczarowanie czy żal. Muszą jednak pamiętać, że kiedy jedne drzwi się zamykają, otwierają się inne. Osoby spod tego znaku mogą liczyć na nowy, świeży start, który pozwoli im na zweryfikowanie swoich dotychczasowych celów i planów. To będzie dobry moment na wprowadzenie w życie nowych strategii i pomysłów.

Warto wspomnieć o Rybach, które również będą mogły odczuć wpływ pełni. W ich przypadku Księżyc pozwoli na zweryfikowanie swojej rzeczywistości. Zobaczą niewyjaśnione sprawy czy problemy w całkiem nowym świetle, które pozwoli im na rozwiązanie trudnych sytuacji. Przekonają się, co warto zostawić w przeszłości, a z czym lepiej popracować. Ryby opuści niepewność czy poczucie bezradności. Podobnie jak Koziorożec będą mogły odczuć, że zrzucają ciężar z ramion. Jest szansa, że pojawią się nowe możliwości, dzięki którym odzyskają wiarę w swoje działania i odkryją nową pasję.

Astrolożka odpowiadała na pytania widzów na czacie “halo tu polsat” Polsat