Jego pochodzenie sięga starożytnego Rzymu. Niezwykle popularne imię w Polsce

Oliwia to popularne i ponadczasowe imię dla dziewczynki, które od lat cieszy się uznaniem rodziców. Czy wiesz, że jedną z jego najsłynniejszych nosicielek jest córka przez wielu uwielbianej aktorki Anny Przybylskiej, Oliwia Bieniuk? Czy to przypadek, czy może imię sprzyja sukcesowi i odwadze? Sprawdź, jaka na co dzień jest Oliwia i w jakim zawodzie wykorzysta swój potencjał