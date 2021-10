Nie wylewaj wody po gotowaniu ziemniaków. Oto do czego się przyda

Dlaczego tak chętnie sięgamy po ziemniaki?

Ziemniaki są przede wszystkim źródłem węglowodanów, białka i wspomagającego pracę układu pokarmowego błonnika. Ponadto są bogate w witaminę A, C, E i K oraz te z grupy B, a także takie minerały jak potas, wapń, fosfor i magnez.



Uznaje się, że ziemniaki najlepiej gotować w mundurkach, by zachować jak najwięcej składników odżywczych. Natomiast gotowanie obranych ziemniaków powoduje ich znaczną utratę.



Dlaczego nie warto wylewać wody po gotowaniu ziemniaków?

Ziemniaki nie tylko idealnie pasują do obiadu, są także wykorzystywane w celu uratowania przesolonej zupy oraz mycia okien. O tych zastosowaniach ziemniaków słyszało pewnie wiele osób, ale nie każdy wie, w jaki sposób można wykorzystać wodę po ich ugotowaniu.



Zdjęcie Woda po ziemniakach sprawdzi się do podlewania kwiatów / 123RF/PICSEL

W związku z tym, że ziemniaki to cenne źródło witamin, a w procesie gotowania "oddają" je wodzie, to nie warto jej od razu wylewać. Woda po gotowaniu ziemniaków znalazła kilka zastosować.





Jak wykorzystać wodę po ziemniakach?

Woda po ziemniakach sprawdzi się przede wszystkim do podlewania kwiatów. Wszystko to przez zawartość witamin i minerałów. Zawarty w wodzie m.in. fosfor wspomoże prawidłowy rozwój rośliny. Należy jednak pamiętać, że ten wartościowy nawóz przed użyciem musi być przestudzony.



Z problemem matowych sztućców poradzi sobie woda po gotowaniu ziemniaków. W tym celu wystarczy zanurzyć je na kilkanaście minut, następnie wysuszyć i wypolerować ściereczką.





Zdjęcie Niesolona woda po gotowaniu ziemniaków może być świetnym remedium na osłabione włosy / 123RF/PICSEL

Nieosolona woda po gotowaniu ziemniaków może również stanowić płukankę do włosów. Warto ją włączyć do rutyny pielęgnacyjnej przez wysoką zawartość witamin. Włosy staną się zdrowsze i pełne blasku, a w dodatku ta domowa płukanka pomoże je wzmocnić i zapobiec nadmiernemu wypadaniu.



Oprócz tego zagotowanie wody po ziemniakach w czajniku może okazać się pomocne w walce z kamieniem. Sprawdzi się również w przypadku czyszczenia wanny lub kabiny prysznicowej.



Woda po gotowaniu ziemniaków jest również polecana do stosowania na skórę twarzy. Wykazuje właściwości odmładzające, nawilżające i wygładzające zmarszczki.

Oprócz tego woda po gotowaniu ziemniaków jest w stanie odbudować naskórek oraz działać przeciwzapalnie i łagodzić podrażnienia. Zawarta w niej witamina A pomoże utrzymać prawidłowy stan naskórka, witaminy z grupy B wykażą działanie antyoksydacyjne, a witamina E wygładzi skórę.



Zdjęcie Woda po gotowanych ziemniakach ma również właściwości nawilżające i wygładzające. Warto skorzystać z niej w codziennej pielęgnacji / 123RF/PICSEL

Ponadto zanurzenie dłoni czy stóp w wodzie z odcedzonych ziemniaków może być skutecznym sposobem na pozbycie się suchej i szorstkiej skóry. Następnie wystarczy nałożyć krem nawilżający, a skóra od razu stanie się gładsza.



Wodę po ziemniakach można również wykorzystać jako bazę do zup i sosów. Dzięki niej będą nie tylko wzbogacone o składniki odżywcze, ale także gęstsze, a co za tym idzie, do sosów nie trzeba będzie dodawać mąki.

