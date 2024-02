Spis treści: 01 Po co przycinać agrest?

02 Jak przycinać agrest? Oto zasady

03 Przycinanie agrestu na pniu

Po co przycinać agrest?

Choć agrest nie należy do wymagających krzewów i rośnie praktycznie na każdym stanowisku, to przycinanie jest zabiegiem kluczowym. Dlaczego? Ponieważ wtedy prawidłowo owocuje, zagęszcza się i mamy kontrolę nad jego wzrostem. Ciecie agrestu jest specyficzne, ale nie powinno sprawiać większego problemu nawet tym, którzy jeszcze nie nabrali odpowiedniego doświadczenia w przycinaniu i formowaniu krzaczków. Wystarczą dobre chęci i sekator, a wszystko pójdzie jak z płatka. Trzeba wiedzieć jedno: przycinanie agrestu rządzi się swoimi prawami, bo inaczej wygląda to w przypadku w przypadku krzewu, a inaczej w formie na pniu.

Kiedy przycinać agrest? Początek wiosny jest odpowiednim terminem, aby krzewy zdążyły jeszcze prawidłowo się rozwinąć przed sezonem wegetacyjnym.

Jak przycinać agrest? Oto zasady

Pierwsze pięć lat uprawy agrestu jest kluczowe, ponieważ właśnie od wtedy trzeba zadbać o odpowiednie cięcia. Warto pilnować terminów, bo dzięki temu owocowanie będzie przebiegało bez większych przeszkód. Co prawda, już od samego zasadzenia agrest może wydawać owoce, ale to właśnie w piątym roku jest ono najpełniejsze i najbardziej obfite. W takim razie, jak przycinać agrest w formie krzewu?

Rok pierwszy. Zaraz po zasadzeniu agrestu następuje mocne cięcie, ponieważ każdy krzew trzeba radykalnie skrócić. Wszystkie gałązki powinny mieć jedynie po dwa/trzy oczka, z których później wyrosną nowe odrosty.

Zaraz po zasadzeniu agrestu następuje mocne cięcie, ponieważ każdy krzew trzeba radykalnie skrócić. Wszystkie gałązki powinny mieć jedynie po dwa/trzy oczka, z których później wyrosną nowe odrosty. Rok drugi. Następuje przegląd krzewu i trzeba usunąć te pędy, które wrastają w głąb korony. Można również usunąć te łodygi, które płożą się i krzyżują z większymi. Każdą z nich można również nieznacznie przyciąć, aby krzew zaczął się zagęszczać.

Następuje przegląd krzewu i trzeba usunąć te pędy, które wrastają w głąb korony. Można również usunąć te łodygi, które płożą się i krzyżują z większymi. Każdą z nich można również nieznacznie przyciąć, aby krzew zaczął się zagęszczać. Rok trzeci. Następuje tzw. cięcie prześwietlające. Polega ono na usunięciu pędów tak, aby te starsze miały dostęp do pełnego światła słonecznego. Wtedy też należy przycinać te łodygi o 1/3 długości, ponieważ one łatwiej się zagęszczą i zaczną owocować.

Następuje tzw. cięcie prześwietlające. Polega ono na usunięciu pędów tak, aby te starsze miały dostęp do pełnego światła słonecznego. Wtedy też należy przycinać te łodygi o 1/3 długości, ponieważ one łatwiej się zagęszczą i zaczną owocować. Rok czwarty. Ogranicza się do cięcia sanitarnego, czyli usuwa się ewentualnie pędy chore i martwe. W wypadku, gdy łodygi rosną ku ziemi, też należy je usunąć.

Ogranicza się do cięcia sanitarnego, czyli usuwa się ewentualnie pędy chore i martwe. W wypadku, gdy łodygi rosną ku ziemi, też należy je usunąć. Rok piąty. W tym czasie krzew agrestu powinien mieć około 10 pędów głównych, które wyrastają wprost z nasady. Od teraz, co roku należy pędy przycinać i dokonywać prześwietlania krzewów. Usuwamy pędy najstarsze rosnące nad ziemią, a także delikatnie skracamy te rosnące prawidłowo. Oczywiście, należy pozbyć się tych chorych i martwych.

Przycinanie agrestu na pniu

Zdjęcie Agrest to niewymagający krzew. Rośnie bujnie wszędzie, ale musi być przycinany / 123RF/PICSEL

Mamy agrest rosnący na pniu? Jego też trzeba uformować i przycinać w odpowiedni sposób, aby krzew prawidłowo się rozwijał. Najpierw trzeba zadbać o to, aby przy sadzeniu umieścić palik, do którego przywiązujemy pień. W pierwszym roku uprawy agrestu skracamy pędy o 1/3, a w kolejnym usuwamy te krzyżujące się, które zaburzają prawidłowy wzrost krzewu. Dopiero w trzecim roku pozbywamy się pędów starszych, które rosną do ziemi, a także całkowicie usuwamy chore i martwe. Wtedy też można skrócić pędy, ale nie więcej niż 1/3 długości pędu.

Od teraz, co roku, trzeba robić cięcia prześwietlające, czyli usuwać te, które zagłuszają inne pędy, by wszystkie z nich miały równy dostęp do światła słonecznego.

