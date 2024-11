Długa historia ziemniaka. Król zatroszczył się o to warzywo

Ziemniaki pojawiły się w Polsce już pod koniec XVII wieku, około roku 1683 i zostały one sprowadzone przez króla Jana III Sobieskiego z wyprawy wiedeńskiej. Początkowo ziemniaki nie były uprawiane na szeroką skalę ani szczególnie popularne.

Na początku ziemniaki były stosowane w kuchni staropolskiej raczej ostrożnie, ponieważ nie wszyscy byli przekonani co do ich walorów smakowych i zdrowotnych. Kto by się wówczas spodziewał, że ta roślina zyska na polskich ziemiach taką popularność?