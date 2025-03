W Tatrach zamknięto kilka szlaków. Turyści już tu nie wejdą

Choć wprowadzone właśnie przez Tatrzański Park Narodowy ograniczenia mogą być dla niektórych osób zaskoczeniem, to warto zauważyć, że nie są one nowością i mają związek z ochroną zagrożonych gatunków zwierząt. Zakaz wszedł w życie 1 marca tego roku i potrwa do 30 listopada, obejmie czas od zmierzchu do zmroku, ale w niektórych miejscach potrwa dłużej.