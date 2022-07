Chroń mieszkanie przed włamaniem

Ryzyko włamania do mieszkania i kradzieży jest zagrożeniem, które czyha na niemal wszystkich. Złodzieje szukają łatwych celów i nasz jeden mały błąd może pomóc im w zdobyciu łupów. Wakacje to dla nich idealny moment. Po kilkudniowej obserwacji osiedli są w stanie rozeznać się, które z mieszkań stoi puste.

Według policyjnych statystyk w 2021 roku stwierdzono 71625 kradzieży z włamaniem w całej Polsce. W ostatnim czasie głośno było o grasujących w Krakowie włamywaczach. Ich tajną bronią jest oznaczanie mieszkań symbolami, których znaczenie jest znane tylko im. Najprawdopodobniej w ten sposób dają między sobą znać, które z mieszkań pozostało bez opieki i jest warte włamania.

Co zrobić, by uniknąć włamania?

Istnieje kilka różnych metod na zabezpieczenie mieszkania przed włamaniem, czy też odstraszenie włamywaczy. Pierwszym z nich jest poproszenie bliskiej osoby o opiekę nad naszymi czterema ścianami.

Zdjęcie By uniknąć włamania, warto zamontować kraty w oknach lub zainwestować w rolety antywłamaniowe / 123RF/PICSEL

W ten sposób można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli mieć pewność, że wszelkie rośliny będą podlane i przy okazji dać do zrozumienia złodziejom, że mieszkanie wcale nie stoi puste. Zapalone światło, czy też widok wchodzącej do mieszkania osoby będzie znakiem, by lepiej nie ryzykować. Ponadto warto przekazać cenne rzeczy na czas urlopu zaufanej osobie. W razie włamania będą bezpieczne.

Przy okazji można poinformować sąsiadów o wyjeździe i poprosić, by mieli oko na mieszkanie. W takiej sytuacji każda nietypowa sytuacja zwróci ich uwagę i pozwoli na szybką reakcję. Zeznania świadków są na wagę złota, więc w przypadku pojawienia się złodziei służby będą miały pomoc w ich odnalezieniu.

Nie można zapomnieć o zamknięciu nie tylko drzwi, ale także okien. Nawet najmniejsze uchylenie może być znakiem dla włamywaczy, że zapraszamy ich do środka. Przez to, że złodzieje chętnie włamują się przez okna, rozbijając szyby lub wyważając okna balkonowe, warto zainwestować w rolety antywłamaniowe. Oczywiście trzeba to zrobić z odpowiednim wyprzedzeniem. Przydadzą się zarówno w nocy, gdy wszyscy już śpią, jak i podczas urlopu. Innym rozwiązaniem jest zamontowanie krat w oknach. Na takie rozwiązanie często decydują się osoby mieszkające na parterach.

Ponadto na długo przed wyjazdem warto zadbać o drzwi oraz zamki antywłamaniowe, które będą zabezpieczały mieszkanie pod nieobecność lokatorów. Innym skutecznym rozwiązaniem może być zainstalowanie monitoringu oraz alarmu.

Okazuje się, że nawet atrapa kamery może zniechęcić złodziei, ale świadomość, że w każdej chwili można zobaczyć co się dzieje w mieszkaniu, jest komfortowe dla osób przebywających na urlopie. Poza tym można skorzystać z usług firmy ochroniarskiej, ale pomocne mogą okazać się również mechanizmy, które imitują obecność mieszkańców. Za ich pomocą dochodzi do włączania się co jakiś czas świateł oraz telewizora. Może to dać do zrozumienia włamywaczom, że w mieszkaniu ktoś aktualnie przebywa.

Zdjęcie Według policyjnych statystyk w 2021 roku stwierdzono 71625 kradzieży z włamaniem w całej Polsce / 123RF/PICSEL

Nie zachęcaj włamywaczy

Włamaniom można zapobiec nie tylko sprzętem, czy też innymi technologicznymi rozwiązaniami. Przed urlopem warto mieć na uwadze, by nie rozpowiadać przypadkowym osobom o wyjeździe i nie zdradzać dokładnego terminu urlopu. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że wieść dotrze do osób, które pokuszą się o włamanie.

Ważną kwestią jest również bezpieczeństwo w mediach społecznościowych. Martwiąc się o mieszkanie, które zostało bez opieki, lepiej nie wrzucać do sieci zdjęć z wakacji. W ten sposób dajemy do zrozumienia potencjalnym złodziejom, że nikt im nie przeszkodzi we włamaniu i zabraniu cennych rzeczy.

Ponadto chcąc pochwalić się w mediach społecznościowych nowym, drogim gadżetem, samochodem, czy też biżuterią, lepiej się najpierw zastanowić, czy na pewno warto. Takie zdjęcia działają na przestępców jak zachęta.

Poza tym nie powinno się zostawiać kluczy w skrytkach, czy też pod wycieraczką lub doniczką zarówno wyjeżdżając na wakacje, jak i idąc na szybkie zakupy. Taki krok pozwala wejść złodziejom do mieszkania bez jakiegokolwiek hałasu.

