Spis treści: 01 GIS ostrzega przed zagrożeniami

02 Cholera - objawy

03 Dur brzuszny - objawy

04 Mers - objawy

05 Jak zapobiegać? GIS radzi

Na zagranicznych wakacjach chcemy jak najbardziej poczuć klimat miejsca, w którym aktualnie przebywamy. Dlatego też bez większego zastanowienia kosztujemy przysmaków regionalnej kuchni. A te często są przyrządzane inaczej niż u nas, bywają również ostro doprawiane, co może prowadzić do rozstroju żołądka. Sprawcami chorób układu pokarmowego, które skutecznie mogą zepsuć nam urlop, mogą być również tłuste posiłki.

GIS ostrzega przed zagrożeniami

Turyści powinni również uważać, gdy sięgają po potrawy typu "street food". I tu może dojść do zatrucia pokarmowego, zwłaszcza w krajach o niedostatecznych warunkach sanitarnych.

- Lubisz dobrze zjeść? Na wyjazdach wakacyjnych warto spróbować lokalnej kuchni. Jak dbać o to, żeby egzotyczny poczęstunek nie sprowadził na nas choroby? Na co możesz się zaszczepić? - taką informację opublikował w mediach społecznościowych GIS. Warto pamiętać, że szczepienia przeciwko WZW typu A, durowi brzusznemu czy cholerze, mogą zminimalizować ryzyko groźnych chorób, które są przenoszone przez wodę i żywność. Szczepienie i wybór odpowiednich posiłków pozwalają na zdrowe i bezpieczne wakacje. GIS zwraca uwagę, że jedzenie kupowane w miejscach, których warunki sanitarne pozostawiają wiele do życzenia, może się skończyć dla nas niezbyt przyjemnie. Garść przydatnych informacji o szczepieniach znajduje się tutaj.

Cholera - objawy

Cholera jest bardzo zakaźną chorobą bakteryjną przewodu pokarmowego. Szerzy się epidemicznie, a jej głównym objawem jest biegunka - bez bólu brzucha i gorączki oraz wymioty. To niebezpieczna choroba, ponieważ nieleczona, może w ciągu kilkunastu godzin doprowadzić do śmierci. Dlatego przed wyjazdem warto się zaszczepić!

Dur brzuszny - objawy

Dur brzuszny był dawniej nazywany tyfusem lub tyfusem brzusznym. To ciężka ogólnoustrojowa choroba, której towarzyszy wysoka gorączka. Sam chory nie najlepiej znosi jej przebieg. Na liście objawów znajdują się:

osłabienie,

ból głowy,

narastająca gorączka,

bezsenność,

zaparcia,

wzdęcia,

czasami biegunka.

Oprócz powyższych objawów może dojść do powiększenia wątroby i śledziony, szyjnych węzłów chłonnych. Na skórze klatki piersiowej lub nadbrzuszu może pojawić się plamisto-grudkowa wysypka. Często dochodzi również do toksycznego uszkodzenia serca i nerek.

Mers - objawy

Obecność wirusa Mers została po raz pierwszy została opisana w 2012 roku w Arabii Saudyjskiej. Wiadomo, że jest zaliczany do zespołu koronawirusów atakujących drogi oddechowe. Największym zagrożeniem, jakie niesie ze sobą ten wirus, to wysoka śmiertelność. Niestety nie ma jeszcze szczepionki, która mogłaby go w jakiś sposób unieszkodliwić. Jakie są objawy wirusa Mers? Są zbliżone do objawów charakterystycznych dla zapalenia płuc i ostrej grypy. To przede wszystkim:

wysoka gorączka,

kaszel,

duszność,

czasami biegunka.

Jak zapobiegać? GIS radzi

Istnieje kilka prostych sposobów, by chronić się przed zakażeniem wspomnianymi chorobami. Jak zapobiegać? GIS opublikował kilka przydatnych wskazówek:

myj ręce wodą i mydłem,

używaj bezpiecznej wody do picia i przygotowania lodu,

dokładnie gotuj potrawy, unikaj niedogotowanego i surowego mleka,

utrzymuj żywność w odpowiedniej temperaturze,

myj i obieraj owoce.

