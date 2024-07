Wata cukrowa w ogrodzie. Każda sąsiadka będzie zazdrościć

Czy to możliwe, by w przydomowym ogródku lub na tarasie zakwitła nam różowa wata cukrowa? Odpowiedź brzmi tak, a roślina, która do złudzenia przypomina kochany przez dzieci deser, a czasem nazywana jest też dymem preriowym jest prosta w obsłudze i przetrwa nawet mroźną, polską zimę. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?