Ostropest plamisty na wątrobę

Ostropest plamisty szerokiemu gronu dał się poznać jako naturalny środek, który wspiera pracę wątroby. Jest to istotne, ponieważ ten narząd jest niezwykle cenny: m.in. wspiera procesy trawienia i pomaga sprawnie usunąć zalegające w organizmie toksyny. Stąd działanie ostropestu jest na wagę złota, nie tylko wtedy, kiedy pofolgujemy przy świątecznym stole. Co więcej, ostropest plamisty wspiera regenerację tego narządu, więc warto sięgnąć po nasiona tejże rośliny, bo to właśnie one wykorzystywane są w ziołolecznictwie. Można je kupić czasami w marketach, ale z całą pewnością zapasy można uzupełnić w sklepach ze zdrową żywnością lub na aukcjach internetowych.

Reklama

Co sprawia, że ostropest plamisty jest tak pożądaną rośliną? To zasługa sylimaryny: substancji o działaniu przeciwzapalnym, odtruwającym, żółciopędnym. Jej stosowanie pomaga uszczelniać komórki wątrobowe, co pozwala ograniczać ilość toksyn, które się do niej przedostają. Oczywiście, ostropest plamisty ma o wiele więcej właściwości, które nie do końca są wszystkim znane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ratunek dla wątroby. Dostępne i tanie warzywa oraz zioła Interia.tv

Serce ci podziękuje: To zasługa ostropestu

Sylimaryna to niejedyna substancja czynna w ostropeście plamistym. W ziarnach można znaleźć nienasycone kwasy tłuszczowe omega, które wspierają odporność organizmu, pomagają poskromić skoki ciśnienia, a także wspierają pracę mózgu. Serce będzie działało sprawniej również dzięki sterolom roślinnym, które mogą poskromić wysoki poziom cholesterolu. Drobne ziarenka skrywają także olejki eteryczne: one z kolei mają działanie antyoksydacyjne oraz przeciwzapalne, co przekłada się na lepszą kondycję naszego ciała. Ostropest ma działanie żółciopędne, co może także pozbyć się złogów powodujących kamienie w przewodach żółciowych i tym samym jeszcze lepiej chronić wątrobę.

Dobra wiadomość dla wszystkich tych, którym zdrowy wygląd leży na sercu. W ziarnach znaleźć można również witaminę E, znana także jako "witaminę młodości". To właśnie ona wspiera regenerację komórek skóry, pomaga złagodzić zmarszczki, a także pomaga przywrócić jędrność skóry.

Sprawdź: Siedzący tryb życia Polaków zbiera żniwo. Jeden sygnał alarmowy może uratować twoje zdrowie

Jak spożywać ziarna ostropestu?

Zakup ziaren ostropestu nie jest trudnym zadaniem, ale jeśli już je mamy, to trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać. W całości mogą być dodatkiem do wielu dań: np. sałatek bądź wypieków: mają neutralny smak, więc można komponować z ich udziałem wiele posiłków, które wzbogacą nasze menu. Można również je rozetrzeć w moździerzu na proszek: wtedy wystarczy przygotować z niego napar i pić w niewielkich ilościach trzy razy dziennie.

Jak przygotować napar z ostropestu? Wystarczy jedną łyżeczkę zalać gorącą, ale nie wrzącą wodą, a następnie filiżankę zakryć spodkiem, aby olejki eteryczne nie ulotniły się w nadmiarze.

Kto nie powinien sięgać po ostropest?

Zdjęcie Warto włączyć ostropest plamisty do diety, ale nie każdy może z niego korzystać / 123RF/PICSEL

Choć ostropest wydaje się rośliną bardzo wszechstronną, to nie każdy może z niego korzystać. Przede wszystkim nie mogą z niego korzystać dzieci oraz kobiety oczekujące potomstwa. Warto również wiedzieć, że sylimaryna może wchodzić w interakcje z innymi lekami, więc jej stosowanie musi być wcześniej konsultowane z lekarzem. Ponadto należy pamiętać, że kupując ostropest plamisty w jakiejkolwiek postaci, trzeba stosować się do zaleceń producenta.

Sprawdź: Dobijają wątrobę. Popularne produkty na czarnej liście