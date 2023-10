Dlaczego aktywność fizyczna jest dla człowieka konieczna?

Chociaż lekarze od lat nieustannie przypominają, że kluczem do zdrowia i długiego życia, ważna jest nie tylko zdrowa dieta oraz profilaktyczne badania, ale również regularna, umiarkowana aktywność fizyczna, wielu nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji permanentnego siedzenia. Mimo że świadomość dotycząca zdrowego stylu życia jest znacznie lepsza niż przed laty, faktem jest, że przeciętny Polak zdecydowanie bardziej woli siedzieć, aniżeli pocić się i męczyć. Niestety wciąż zbyt mało z nas zdaje sobie sprawę z tego, że codzienny ruch powinien być nieodłącznym element życia każdego człowieka, innymi słowy - jest nam po prostu potrzebny.

Ile dziennie trzeba się ruszać?

Według statystyk, w Polsce zbyt mało ruchu mają nie tylko dorośli, ale ciągle również ogromna część dzieci i młodzieży. Na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia wiemy, że aby móc cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem, osoby w wieku od 18 do 64 lat powinny stosować umiarkowaną aktywność fizyczną przez 150-300 minut tygodniowo lub wykonywać w sumie 75-150 minut treningów o dużej intensywności. Od dzieci i młodzieży z kolei wymagane jest średnio 60 minut aktywności każdego dnia. Nie jest więc powiedziane, że każdy z nas musi codziennie wylewać siódme poty na siłowni czy też biegać maratony. Czasem wystarczą już regularne spacery, jazda na rowerze, nartach, taniec, gra w piłkę - ważne, aby wybrać tę formę ruchu, która sprawia największą przyjemność i satysfakcję.

Jakie są konsekwencje siedzącego trybu życia?

Zdjęcie Brak ruchu ma fatalny wpływ na zdrowie / 123RF/PICSEL

Dlaczego ruch jest tak ważny w życiu każdego człowieka? Wyjaśniając najprościej, jest on konieczny do tego, aby organizm funkcjonował jak należy. Wpływa na wiele ważnych procesów zachodzących w organizmie, wspomaga pracę narządów i gwarantuje zachowanie sprawności fizycznej na długie lata. Jego brak prędzej czy później odbije się na zdrowiu, kiepskim wyglądzie, braku energii i ogólnym, fatalnym samopoczuciu. Siedzący tryb życia przyczynia się ponadto do rozwoju wielu chorób:

cukrzycy

otyłości

zwyrodnień kręgosłupa i stawów

chorób układu krążenia, żylaków

chorób serca

nowotworów

Jak najprościej sprawdzić, że potrzebujesz więcej ruchu? Zacznij od zaobserwowania swojego wyglądu zewnętrznego, a także oceń czy zbyt mała aktywność może mieć wpływ na towarzyszące ci dolegliwości. Oto sygnały, które najpewniej świadczą o tym, że czas rozpocząć walkę z lenistwem. Jeśli uda ci się je pokonać, wygrasz więcej niż ci się wydaje.

Sygnały świadczące o tym, że masz za mało ruchu

Uporczywe i nawracające zaparcia

Siedzenie spowalnia jelita, a aktywność fizyczna działa przeciwnie - pobudza je do pracy. Osoby aktywne zdecydowanie rzadziej cierpią na zaparcia, na ogół nie mają problemów z regularnym wypróżnianiem. Dlatego mówi się, że z ruchu nie powinny rezygnować również osoby starsze. Jeśli doskwierają ci nawracające zaparcia przyjrzysz się swojej diecie, a przede wszystkim zacznij się ruszać.

Zdjęcie Problemy trawienne, w tym zaparcia obserwuje się bardzo często u osób z ograniczoną aktywnością fizyczną / 123RF/PICSEL

Sztywność stawów, ból pleców

Słabe, obolałe stawy, a nawet problemy z poruszaniem się mogą być oznaką chorób - zapalenia stawów czy schorzeń autoimmunologicznych. Niekiedy jednak ich kiepska kondycja wynika z tego, że są zbyt mało "używane". Może okazać się, że prawdziwą ulgę przyniesie pobudzenie ich do pracy poprzez regularną aktywność fizyczną. To samo tyczy się doskwierającego bólu pleców.

Zadyszka, brak tchu

Siedzenie osłabia nie tylko mięśnie odpowiedzialne za siłę, ale również te, które biorą udział w oddychaniu i wspomagają pracę płuc. Jeśli twoja aktywność fizyczna jest znikoma, wyjście po schodach czy nawet szybszy spacer mogą powodować ogromną zadyszkę. Im mniej ruchu tym gorsza kondycja.

Zdjęcie Osoby otyłe, mało aktywne, bardzo często skarżą się na ból pleców i stawów / 123RF/PICSEL

Obniżone samopoczucie, zły nastrój

Brak ruchu może odbić się także negatywnie na samopoczuciu psychicznym. Niekiedy rozdrażnienie czy zły nastrój mogą być powiązane z nieustannym siedzeniem. To dlatego osoby uprawiające różnego rodzaju sporty - bieganie, jazdę na rowerze czy pływanie twierdzą, że aktywności te znacznie poprawiają im nastrój. Gdy jesteś w ruchu, twój organizm wydziela bowiem endorfiny (tzw. hormony szczęścia) - tego jak wspaniale można poczuć się po wysiłku, trzeba doświadczyć na własnej skórze.

Mało energii, brak sił

Im mniej się ruszasz, tym bardziej może doskwierać ci ospałość oraz zmęczenie. Ćwiczenia fizyczne podnoszą ciśnienie krwi, dostarczają tlen i składniki odżywcze do wszystkich komórek organizmu. Już 15 minut umiarkowanej aktywności fizycznej potrafi pobudzić organizm lepiej niż kawa. Jeśli nieustannie towarzyszy ci więc zmęczenie, zamiast wylegiwania na kanapie wybierz spacer lub jogging.

Spowolniony metabolizm

Nie jesz dużo, a twoje ubrania są na tobie coraz bardziej opięte? Winę za przybieranie na wadze często ponosi spowolniony metabolizm, na który wpływ ma znikoma aktywność fizyczna. Im więcej spontanicznego ruchu w ciągu dnia - tym więcej spalonych kalorii. Może warto więc zamiast windy wybrać schody, a na zakupy wybrać się pieszo?

Bezsenność, kiepska jakość snu

Osoby skarżące się na problemy z zasypianiem to bardzo często miłośnicy spędzania wolnego czasu na kanapie. Jeśli chcesz poprawić komfort snu, w pierwszej kolejności zwiększ aktywność fizyczną. Zdziwisz się jak jeden krótki trening dziennie może poprawić twoje zasypianie.

Zdjęcie Zmęczenie i kłopoty ze snem nasilają się wtedy, gdy masz mało ruchu w ciągu dnia / 123RF/PICSEL

Podwyższone ciśnienie krwi

Nie od dziś wiadomo, że siedzący tryb życia zwiększa ryzyko chorób krążenia. Osoby spędzające wiele godzin dziennie przykładowo przed komputerem są bardziej narażone również na wysokie ciśnienie krwi - a kolejno chorobę wieńcową i zawał serca. Masz problemy z nadciśnieniem? Skonsultuj się z lekarzem jaka forma aktywności fizycznej będzie dla ciebie najlepsza.

Niepohamowany apetyt

Chociaż aktywność fizyczna kojarzona jest z ogromnym apetytem, tak naprawdę to właśnie bezruch najbardziej go wzmaga. Intensywna aktywność fizyczna - bieganie, treningi cardio jak i ćwiczenia mniej wymagając mogą wręcz hamować apetyt i minimalizować uczucie głodu. Wylegiwanie się przed telewizorem zachęca natomiast do podjadania.

Częste infekcje

Na przestrzeni lat naukowcom udało się ustalić, że osoby regularnie uprawiające sport są znacznie mniej podatne na infekcje, a ich system odpornościowy staje się silniejszy. Rada dla osób, które ciągle łapią przeziębienia jest więc prosta i oczywista. Więcej ruchu, mniej siedzenia.

Zdjęcie Brak ruchu widać również... na twarzy / 123RF/PICSEL

Matowa, poszarzała skóra

Znikoma aktywność fizyczna odbija się negatywnie nie tylko na wyglądzie sylwetki (nadprogramowa tkanka tłuszczowa, cellulit), ale również skóry. Osoby stroniące od ruchu często narzekają na problemy z cerą, wydają pieniądze na drogie kosmetyki czy zabiegi, które rzadko przynoszą efekty. Tak naprawdę rozwiązanie jest prostsze, niż mogłoby się wydawać. Jeśli borykasz się z poszarzałą, matową cerą, zacznij wykonywać ćwiczenia o umiarkowanej intensywności - 2-3 razy w tygodniu. Dodatkowo nawadniaj się, a po krótkim czasie skóra powinna zyskać więcej blasku.