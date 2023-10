Dobijają wątrobę. Popularne produkty na czarnej liście

Wątroba i jej funkcje. Jak alkohol wpływa na jej działanie?

Wątroba to największy gruczoł w ludzkim organizmie znajdujący się pod prawym łukiem żebrowym. Pełni nawet 500 funkcji, ale do tych głównych zalicza się detoksykacyjna, metaboliczna, filtracyjna i magazynująca.

Wątroba zajmuje się m.in. neutralizacją toksyn, a więc nietrudno się domyślić, że jednym z najbardziej dobijających wątrobę produktów jest alkohol. Spożywany w nadmiernych ilościach może doprowadzić do alkoholowego stłuszczenia wątroby lub marskości. Nie ma znaczenia, czy jest to wódka, wino czy piwo. Chodzi o szkodliwy etanol zawarty w każdym rodzaju alkoholu. Codzienne spożywanie go może doprowadzić do poważnych konsekwencji i uszkodzeń wątroby, która uchodzi za jeden z najważniejszych narządów w organizmie.

Jakie produkty szkodzą wątrobie?

Wyróżnia się również niealkoholowe stłuszczenie wątroby powiązane ze stylem życia, otyłością i nadwagą. W związku z tym na czarnej liście jedzenia szkodzącego wątrobie są m.in. fast foody.

Ta wysokokaloryczna żywność przyczynia się do szybkiego przybierania na wadze, co z kolei może mieć wpływ na wątrobę i odkładanie się w jej komórkach kropli tłuszczu. Warto więc skupiać się na zdrowej diecie, która dostarczy odpowiednich składników odżywczych i wspomoże pracę organizmu.

W trosce o wątrobę, która m.in. przetwarza zużyte czerwone krwinki oraz rozkłada węglowodany do glukozy i magazynuje w postaci glikogenu, warto ograniczyć ciężkostrawne posiłki, produkty oznaczające się wysokim stopniem przetworzenia oraz zawierające cukier, zwłaszcza syrop glukozowo-fruktozowy. Nadmierne spożywanie cukru obciąża wątrobę i podobnie jak wspomniane wyżej fast foody przyczynia się do gromadzenia w niej tłuszczu. Podobnie jest z solą. Spożywanie zbyt dużej ilości może przyczynić się do uszkodzenia wątroby.

