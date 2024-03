Choć wątroba lubi warzywa i powinniśmy serwować je jej jak najczęściej, to warto pamiętać, że chodzi tutaj głównie o warzywa świeże, duszone lub gotowane. Smażone warzywa, szczególnie na głębokim oleju, przyczyniają się do nagromadzenia tłuszczu w wątrobie, a jeśli doszło do przypalenia potrawy, to jej zwęglone części nie tylko obciążają organ, ale są także bardzo niebezpieczne dla zdrowia.