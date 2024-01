"S" na recepcie to nic innego jak uprawnienie, które umożliwia seniorom powyżej 65. roku życia otrzymanie w aptekach wybranych leków za darmo.

Do grona osób, które mogą otrzymać leki bezpłatnie, seniorzy 65+ dołączyli 1 września 2023 roku. Przypominamy do tamtej pory, darmowe leki przysługiwały osobom po 75. roku życia. To bardzo istotny krok w kierunku poprawy dostępności opieki zdrowotnej dla osób starszych.

Jednakże należy pamiętać, że S na recepcie to uprawnienie dodatkowe. Dotyczy ono jedynie sytuacji, gdy lek został zaordynowany we wskazaniach refundacyjnych. Oznacza to, że jeśli lekarz przepisuje lek pełnopłatnie (oznaczenie 100 proc. lub X na recepcie), pacjent nie skorzysta z darmowej realizacji, nawet jeśli jest uprawniony do bezpłatnych leków na podstawie wieku.

Recepty z uprawnieniem S mogą wystawiać lekarze, pielęgniarki lub położne. Tym samym pracownicy apteki nie są uprawnieni do ich nanoszenia.

Jakie leki można dostać?

Na liście bezpłatnych leków dla osób 65+ znajduje się niemal 3800 leków, obejmujących około 420 różnych substancji czynnych. Wśród nich znajdziemy preparaty:

antyhistaminowe,

cytostatyczne,

ginekologiczne,

hormonalne,

okulistyczne,

przeciwbakteryjne,

przeciwgrzybicze,

szczepionki.

Zdjęcie Obecnie w Polsce na liście darmowych leków znajduje się niemal 3800 preparatów / 123RF/PICSEL

Kto jeszcze ma prawo do darmowych leków?

Uprawnienie dodatkowe na darmowe leki mają także:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

pracownicy i byli pracownicy zakładów produkujących wyroby zawierające azbest — na leki umożliwiające leczenie chorób wywołanych kontaktem z tym materiałem,

inwalidzi wojenni oraz małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu,

osoby represjonowane oraz małżonkowie pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu,

wdowy i wdowcy po inwalidach wojennych i poległych żołnierzach,

cywilne, niewidome ofiary działań wojennych,

inwalidzi wojskowi,

żołnierze i członkowie ich rodzin,

absolwenci szkół wyższych odbywający przeszkolenie wojskowe oraz członkowie ich rodzin,

kobiety w ciąży,

weterani, których uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30 proc.,

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu.

Pamiętajmy jednak, że w zależności od rodzaju dodatkowego uprawnienia refundowane są inne grupy leków. W praktyce oznacza to, że emerytom przysługują zniżki na inne leki, niż kobietom w ciąży lub weteranom.

