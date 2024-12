Z komunikatu wynika, że od 1 grudnia 2024 roku każdy pracujący emeryt będzie mógł zarobić 5713,20 zł brutto. Takie zarobki pozwolą na wypłacenie świadczenia w pełnej kwocie. Jeśli senior zarobi więcej lub co gorsze, przekroczy kwotę 10 610,20 zł, jego emerytura może zostać zawieszona.

Wspomniane limity zarobków nie dotyczą seniorów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych oraz tych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.

Rząd poinformował już także o wysokości przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. Podwyżki będą procentowe, co oznacza, że premiowani będą emeryci z wyższymi świadczeniami. Kto ma niewysoką emeryturę, ten nie skorzysta na waloryzacji.

Minimalna emerytura wynosi obecnie 1780,96 złotych brutto (1620 zł i 67 gr na rękę). Po podwyżce wzrośnie do 1884 zł i 61 gr (1715 zł na rękę). Emeryt, który pobiera obecnie 2000 zł brutto (1810 na rękę) otrzyma po podwyżce 1925,92 zł netto, a senior otrzymujący dziś 2500 zł (2275 zł na rękę), będzie mógł liczyć na 2390,01 netto. Emerytura wynosząca obecnie 3500 zł (3065 zł netto) wzrośnie do 3225, 89 zł netto, a świadczenie w wysokości 4000 zł brutto (3460 zł netto) wzrośnie do 3643,89 zł na rękę. Ostateczną wysokość podwyżek emerytur rząd ustali w lutym 2025 roku.