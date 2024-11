Czternasta emerytura w 2025 roku. Takie przelewy otrzymają emeryci

Rząd poinformował, że 1 marca 2025 roku będzie miała miejsce kolejna waloryzacja. Jak co roku, wpłynie ona na wysokość emerytur - nie tylko podstawowego świadczenia, ale także trzynastej i czternastej emerytury. Podwyżki mogą jednak doprowadzić do sytuacji, w której osoby uprawnione dotychczas do dodatkowego świadczenia, całkowicie je stracą!