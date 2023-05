W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, kiedy zależy nam, by jak najlepiej wypaść przed drugą osobą. Dla jednych będzie to rozmowa o pracę, spotkanie biznesowe, dla innych, chociażby randka. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy zbliża się termin naszej randki, a my na twarzy mamy wymalowane zmęczenie i trudy poprzednich dni?

Doktor Magdalena Cubała-Kucharska - specjalistka medycyny rodzinnej, środowiskowej oraz alergologii, a ponadto ekspertka medycyny integracyjnej, udzielająca się na swoim profilu na Instagramie, dzieli się radami, jak w szybkim czasie przejść metamorfozę, dzięki której - jak twierdzi autorka - "będziesz wyglądać jak milion dolców".

Doktor Cubała-Kucharska podaje konkretne triki, których zastosowanie w przeddzień i w dniu ważnego dla nas spotkania sprawi, że znacząco poprawi się nasz wygląd. Na czym polega ten sekret?

Zdjęcie Torebki z zieloną herbatą zmniejszą obrzęki pod oczami / 123RF/PICSEL

Jak szybko polepszyć swój wygląd przed randką?

Przede wszystkim, zdaniem pani doktor, nie powinniśmy spożywać wówczas ciężkich pokarmów. Należy zrezygnować z jedzenia tłustych, smażonych potraw, ale wyeliminować również surowe warzywa i wszelkiego rodzaju kiszonki.

Pani doktor Magdalena Cubała-Kucharska w swoim krótkim materiale wideo mówi również, po jakie napoje nie powinniśmy sięgać i dlaczego.

W przeddzień i w dniu randki nie pij napojów gazowanych, bo będziesz miała brzuszek jak balon informuje na Instagramie Magdalena Cubała-Kucharska.

Instagramerka radzi, co należy zrobić, by w kilka godzin polepszyć wygląd twarzy. W tym celu powinniśmy zaparzyć zieloną herbatę, a następnie ostudzić saszetki i przyłożyć je pod oczy, co ma na celu zmniejszenie obrzęków.

Zdjęcie Jedzenie kiszonek przed ważną randką nie jest najlepszym pomysłem - twierdzi doktor Magdalena Cubała-Kucharska / 123RF/PICSEL

Zdaniem Magdaleny Cubały-Kucharskiej warto nawadniać się elektrolitami i pić herbatę z pokrzywy, która działając moczopędnie, dobrze wpływa na zmniejszenie wspomnianych już obrzęków. To jednak nie wszystko.

Pani doktor sugeruje, by podczas spotkania zadbać o świeży oddech, a ten z kolei uzyskamy poprzez - tutaj cytat - "ssanie cynku". Na koniec dowiadujemy się, że m.in. przed randką warto zadbać o prawidłowe wypróżnienie się, a w tym ma pomóc mus z papai. Zdaniem autorki nagrania - jeśli dostosujemy się do tych zaleceń - "na pewno wbijesz się w każdą kieckę i zadziwisz każdego faceta" - twierdzi doktor Magdalena Cubała-Kucharska.