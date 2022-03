Spis treści: 01 Miłość w próbówce

Miłość w próbówce

Miłość to chemia i nic więcej? Niektórzy tak właśnie patrzą na ten piękny stan. Inni doszukują się w miłości czegoś więcej, duchowego dialogu, mistycznego połączenia, a nawet przeznaczenia. Nie można jednak zignorować pewnych neurochemicznych procesów, które towarzyszą zakochiwaniu się. Dotyczy to i tej pierwszej iskry, jak i późniejszych etapów ewolucji uczucia. U osoby, która "złapie miłosnego wirusa" w mózgu zaczynają wydzielać się oksytocyna i wazopresyna - hormony stymulujące mechanizm nagrody w naszym organizmie. Równocześnie czujemy motywację do działania i wzrost poziomu energii życiowej dzięki podwyższonemu poziomowi dopaminy.

Tymczasem spadający poziom serotoniny pozwala zakochanym na zapomnienie o tak przyziemnych problemach jak np. głód. Badania z 2000 roku wskazują, że mężczyźni potrzebują średnio 97 dni, żeby się zakochać, a kobiety 137. Zanim to wszystko jednak nastąpi, musimy się sobą wzajemnie zauroczyć. Czy już w czasie pierwszego spotkania można wydedukować, czy podobamy się drugiej osobie? Tak. Są pewne znaki, które psycholodzy uznają za jednoznaczne sygnały.

Sześć oznak, że się komuś podobasz

On zawsze śmieje się z twoich żartów? To znak, że mu się podobasz

Pierwszą oznaką, na jaką możemy zwrócić uwagę, są rozszerzone źrenice . Łatwo go interpretować, ponieważ nikt nie może świadomie kontrolować rozmiaru swoich źrenic.

. Łatwo go interpretować, ponieważ nikt nie może świadomie kontrolować rozmiaru swoich źrenic. Kolejnym znakiem pociągu do drugiej osoby jest dążenie do kontaktu fizycznego , dotyku, delikatnego otarcia się dłonią o dłoń.

, dotyku, delikatnego otarcia się dłonią o dłoń. Osoba, która uznaje cię za atrakcyjną, często uśmiecha się, mówiąc do ciebie , docenia twoje dowcipy. Nawet te słabsze. Nie jest to nieszczerość - rzeczywiście bawią ją ze względu na chemiczny zamęt w umyśle.

, docenia twoje dowcipy. Nawet te słabsze. Nie jest to nieszczerość - rzeczywiście bawią ją ze względu na chemiczny zamęt w umyśle. Jeśli osoba, z którą spędzasz czas, mówi niższym niż zwyczajnie głosem , to również znak, że uznaje cię za atrakcyjną. Ewolucyjnie czujemy, że niski tembr głosu jest bardziej atrakcyjny dla potencjalnego partnera i partnerki.

, to również znak, że uznaje cię za atrakcyjną. Ewolucyjnie czujemy, że niski tembr głosu jest bardziej atrakcyjny dla potencjalnego partnera i partnerki. Przyjmuje podobne pozy. Gdy podobasz się drugiej osobie, jest ona skłonna do naśladowania twojej mowy ciała . Takie odzwierciedlenie postawy, gestów to pewny sygnał.

. Takie odzwierciedlenie postawy, gestów to pewny sygnał. Jeśli partner lub partnerka chce się z tobą dzielić wszystkimi historyjkami, jakie przyjdą jej na myśl, ma poczucie, że "nie możecie się nagadać", a czasem wręcz plecie androny, to podświadomy znak, że bardzo chce nawiązać z tobą jak największą bliskość.



Jeśli obserwujesz te oznaki u innych osób, możesz być pewna, że druga osoba jest bardzo zainteresowana nawiązaniem bliższej relacji.

