Dlaczego ręczniki nie są miękkie?

Wiele osób często zastanawia się, dlaczego ręczniki z czasem tracą miękkość. Zazwyczaj przyczyny są dwie i dotyczą większości z nas, dlatego wcale nie ma się co dziwić, że problem jest tak powszechny. Okazuje się również, że dotyczą nieprawidłowego sposobu prania. Chodzi o fakt, że w pralce ustawiamy zbyt wysoką temperaturę, aby je zdezynfekować, a także o to, że nadużywamy płynu do płukania tkanin, który wnika we włókna, a to powoduje, że szybko twardnieją. W tym drugim przypadku idealnie byłoby, gdyby środek zmiękczający podawany był w mniejszej ilości, a najlepiej, aby całkowicie z niego zrezygnować.

Jak prać ręczniki, by były puszyste? Interia DIY

Co dodawać do ręczników, aby był miękkie?

Płyn do pukania tkanin może powodować, że włókna ręczników stają się szorstkie

Utarło się przekonanie, że trzeba użyć sporej ilości płynu do płukania tkanin, aby ręczniki był miękkie oraz pachnące. W tym przypadku nadmiar może szkodzić tkaninie, dlatego faktycznie, lepiej, aby całkowicie z niego zrezygnować. Jeśli trudno nam rozstać się z ulubionym detergentem, trzeba dodać go w jak najmniejszej ilości, a po zakończonym cyklu prania, wybrać jeszcze raz program z płukaniem tkanin. Oczywiście, istnieją również inne metody na to, aby ręczniki równocześnie zdezynfekować oraz żeby stały się bardziej miękkie. Co warto użyć?

Aby ręczniki faktycznie były miękkie, to do komory na płyn do płukania można dolać dwa specyfiki, które wypłuczą dokładnie włókna tkaniny. Pierwszy z nich to niezastąpiony ocet, który ma doskonałą moc czyszczącą, więc jego obecność w pralce faktycznie ma sens, ponieważ wypłucze z ręczników resztki zabrudzeń, a także nadmiar detergentu. Fakt, jego zapach jest dość specyficzny, ale warto dać mu szansę, ponieważ intensywny aromat szybko się ulotni. W przypadku, kiedy mamy obawy co do zapachu, to wraz z octem można dodać niewielką ilość olejku eterycznego, który nada przyjemnej woni.

Z drugiej strony można sięgnąć po inny środek, który znajduje się w naszej łazience. Chodzi o płyn do płukania ust! Wystarczy pół szklanki specyfiku do każdego prania, aby pozbyć się zabrudzeń, a także usunąć bakterie znajdujące się na ręcznikach.

Jak prać ręczniki? To nie takie proste

Wysoka temperatura powoduje, że ręczniki szybciej się mogą zniszczyć

Wiemy już, że zbyt wysoka temperatura prania dla ręczników nie jest wskazana. Od razu trzeba powiedzieć jasno: jeśli ustawiamy program w pralce na 90 stopni, to sami sobie jesteśmy winni, że z czasem stają się szorstkie i się niszczą. W takim razie jak prać ręczniki? Warto po prostu spojrzeć na metkę ręczników, ale można również przyjąć ogólne zasady:

ręczniki kolorowe prać w 40 stopniach,

ręczniki białe i bardzo brudne prać w 60 stopniach.