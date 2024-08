Jak prać białe ubrania? Teoretycznie nie wydaje się to skomplikowaną czynnością. Mimo to odzież po wyjęciu z pralki i wysuszeniu nie wygląda najlepiej? Winne może być używanie płynu do płukania. Właściwości detergentu sprawiają, że nie wypłukuje się on całkowicie. Być może tkaniny przyjemnie pachną, ale białe ubrania szybciej szarzeją, przez co wyglądają na znoszone i sfatygowane.