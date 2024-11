Olej słonecznikowy to popularny tłuszcz roślinny, który obecny jest w niejednej spiżarce. Co warto o nim wiedzieć? Jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza omega-6 oraz witaminę E. Jego delikatny smak i neutralny zapach sprawiają, że jest wykorzystywany w wielu potrawach. Czy olej słonecznikowy nadaje się do smażenia? Trzeba zwrócić uwagę na jego właściwości.

Olej słonecznikowy jest spożywczym olejem roślinnym uzyskiwanym z nasion słonecznika. Czy powinno używać się go do smażenia?

Produkt zawiera dużą ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które pod wpływem wysokiej temperatury ulegają utlenianiu. Proces ten prowadzi do powstawania szkodliwych związków, takich jak wolne rodniki, które fatalnie wpływają na zdrowie i mogą mieć działanie rakotwórcze. Punkt dymienia oleju słonecznikowego nierafinowanego wynosi 107°C, co wyklucza możliwości wykorzystania go do smażenia. Sprawdza się na zimno, np. jako dodatek do sałatek.